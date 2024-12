Tra le diverse applicazioni disponibili per Android ce ne sono molte dedicate alla messaggistica, tra queste WhatsApp è senza dubbio una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat, l’introduzione in fase di test di una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app, ma abbiamo anche visto come la versione Beta dell’app abbia reso più semplice l’avvio delle chat vocali di gruppo, o ancora come sia stata introdotta un’utile informazione per i gruppi.

Oggi scopriamo insieme un’ulteriore novità attualmente disponibile per alcuni utenti utilizzatori della versione Beta di WhatsApp per Android.

WhatsApp unifica le opzioni per la creazione di canali e stati

A partire dalla versione 2.24.26.10 di WhatsApp Beta per Android alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare alcune modifiche nella scheda Aggiornamenti, come potete notare dalle immagini qui sotto il team di sviluppo dell’azienda ha deciso di rendere più intuitiva l’esperienza d’uso di canali e stati tramite l’apposita scheda.

Nella parte alta della schermata sono state introdotte nuove scorciatoie rapide per migliorare la creazione di aggiornamenti di stato, incluse opzioni per selezionare foto e video direttamente dall’interfaccia, grazie a questi nuovi strumenti gli utenti possono scegliere rapidamente i media dalla loro galleria e caricarli all’istante come aggiornamento di stato, o avviare direttamente la creazione di aggiornamenti di stato basati su testo.

Un’altra novità presente in questa schermata è il nuovo pulsante di azione mobile in basso a destra nella scheda Aggiornamenti per abilitare nuove funzionalità, cliccando su di esso si aprirà una nuova schermata (la seconda in galleria) con diverse opzioni, tra cui la possibilità di creare aggiornamenti di stato, avviare nuovi canali o condividere foto, video, voce e testo nei canali esistenti, a condizione che l’utente ne abbia già creato uno.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.