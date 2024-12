Nuovo giorno, nuova versione beta per l’instancabile team di sviluppatori di WhatsApp, costantemente impegnato nel lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore è stato avviato il rilascio della versione 2.24.26.11 beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, grazie alla quale possiamo saperne di più su una novità che riguarda il tastierino telefonico integrato.

Una comoda novità spunta in WhatsApp Beta

Nei mesi scorsi è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp erano al lavoro su un nuovo dialer integrato e grazie alla versione 2.24.26.11 beta scopriamo che stanno sperimentando anche altre novità per consentire agli utenti di effettuare rapidamente chiamate con numeri di telefono sconosciuti.

Al momento è possibile accedere al dialer delle chiamate tramite il pulsante di azione mobile situato nella scheda delle chiamate, soluzione che alle volte rischia di rendere l’interfaccia disordinata (specialmente se sono elencate molte chiamate recenti).

Per risolvere questo problema, il team di WhatsApp sta ora spostando questa funzione in una posizione più intuitiva all’interno del menu, dove gli utenti possono scegliere nuovi contatti da chiamare: qui, infatti, sarà mostrata un’opzione etichettata “Chiama un numero”, che apre il tastierino, consentendo di inserire direttamente un numero di telefono.

Una volta inserito un numero di telefono, il sistema continuerà ad eseguire lo stesso processo di verifica di prima e quindi l’app controllerà se il numero è associato ad un account WhatsApp attivo, fornendo agli utenti una conferma immediata e, nel caso in cui dovesse appartenere ad un’azienda verificata, sarà visualizzato anche il relativo segno di spunta blu.

Per il momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

