Natale è sempre più vicino, ma c’è ancora tempo per mettersi in pari con i regali. Perché non farlo approfittando di qualche offerta? Se state cercando un prodotto per la casa, arrivano in soccorso i Saldi di Natale di Dreame, a disposizione sia su Amazon sia sul sito ufficiale: gli sconti toccano diversi prodotti della gamma, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere e lavapavimenti senza filo e non solo. Scopriamo insieme le offerte più interessanti del brand.

Tante offerte per la casa e non solo tra i Saldi di Natale di Dreame

I Saldi di Natale di Dreame sono validi fino al 22 dicembre 2024 (salvo esaurimento scorte) e sono accessibili sia su Amazon sia tramite il sito ufficiale del produttore. Consentono di risparmiare fino a 600 euro e coinvolgono diversi modelli della gamma per la pulizia della casa. La spedizione rapida garantita da Amazon (soprattutto per gli abbonati Amazon Prime) e dal sito Dreame (2-5 giorni lavorativi) consente di effettuare gli acquisti di Natale con tranquillità (modelli in prevendita a parte), a patto di non aspettare proprio l’ultimo momento.

Dreame X40 Ultra Complete

Le offerte vedono come grandi protagonisti i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il primo modello di cui vi parliamo è Dreame X40 Ultra Complete, prodotto di fascia alta che abbiamo avuto modo di provare (qui trovate la nostra recensione). Il robot aspirapolvere può contare sulle più recenti tecnologie e mette a disposizione una potenza di aspirazione fino a 12.000 Pa, perfetta anche per i tappeti, e una telecamera RGB unita a intelligenza artificiale per il rilevamento delle aree più sporche. Il lavaggio del pavimento è uno dei punti di forza di questo modello, a partire dalla capacità di montare i moci in autonomia: grazie alla companion app per smartphone, potete scegliere in quali stanze lavare il pavimento, e il robot tornerà alla base per montare i moci e, dopo averli risciacquati, si dirigerà verso il punto prescelto.

Dreame X40 Ultra Complete ha un prezzo consigliato di 1499 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 1099 euro (fino al 22 dicembre 2024).

Dreame L40 Ultra

Se volete spendere qualcosa meno potete tenere in considerazione Dreame L40 Ultra, robot con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, spazzola laterale e moci estendibili e sollevabili per la pulizia di angoli e bordi. La spazzola principale con design TriCut taglia peli e capelli, evitando grovigli, e i moci possono essere montati in autonomia quando servono. Inclusa c’è la stazione di ricarica: oltre a riempire di acqua e detergente il serbatoio di L40 Ultra, e a lavare e asciugare a caldo i moci, si pulisce da sola (qui potete trovare la nostra recensione di L40 Ultra).

Dreame L40 Ultra è stato lanciato al prezzo di listino di 1199 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 849 euro.

Dreame L10s Ultra Gen 2

Restiamo sui robot aspirapolvere perché in promozione natalizia c’è anche Dreame L10s Ultra Gen 2, un modello dotato di potenza di aspirazione di 10.000 Pa che abbiamo potuto provare qualche mese fa (qui potete consultare la nostra recensione). Si tratta di un robot di fascia media che però non fa rimpiangere i modelli più costosi: questo grazie ad alcune caratteristiche che si vedono sulla fascia alta, soprattutto per quanto riguarda la stazione di ricarica e il lavaggio. Offre una stazione completamente automatica, un sistema di lavaggio DuoScrub, una spazzola TriCut per evitare grovigli e non teme angoli e tappeti (con possibilità di sollevare i moci di 10,5 mm).

Dreame L10s Ultra Gen 2 ha debuttato a 699 euro, ma con le offerte di Natale è acquistabile a 549 euro.

Dreame D10 Plus Gen 2

Chiudiamo il capitolo dedicato alle offerte sui robot aspirapolvere con Dreame D10 Plus Gen 2, modello più economico pensato per chi non necessita di tutta la potenza e le caratteristiche dei “fratelli” visti qui sopra. Offre comunque una potenza di aspirazione di 6000 Pa, un sistema di raccolta e svuotamento della polvere automatico (il sacchetto è da 4 L e arriva a 90 giorni di raccolta) e una spazzola in gomma flessibile, ideale anche per tappeti e moquette. Il robot può regolare i livelli di umidità con un serbatoio dell’acqua pulita da 150 ml e tre impostazioni di flusso per affrontare lo sporco secco e umido. La batteria da 5200 mAh consente fino a 285 minuti di pulizia senza interruzioni.

Dreame D10 Plus Gen 2 è uscito sul mercato a 349 euro, ma i Saldi di Natale vi consentono di portarlo a casa per 259 euro.

Dreame H14 Pro e H12 Pro

Le promozioni Dreame di questi giorni coinvolgono anche aspirapolvere e lavapavimenti senza filo: tra questi spicca il modello di punta Dreame H14 Pro, il primo del brand a offrire la possibilità di inclinarsi a 180 gradi, per infilarsi anche sotto ai mobili, ai letti o ai divani. Offre il sistema GlideWheel che aiuta il movimento in entrambe le direzioni grazie ad evoluti algoritmi, e oltre al serbatoio per l’acqua sporca e quello per l’acqua pulita, mette a disposizione anche un serbatoio per il detergente (qui trovate la nostra recensione di Dreame H14 Pro).

Dreame H14 Pro è disponibile in offerta a 499 euro invece di 699 euro.

Dreame H12 Pro è il modello ideale per chi ha un budget più limitato: se escludiamo la piegatura a 180 gradi citata più su e il fatto che il detergente vada aggiunto manualmente, per il resto troviamo praticamente ogni funzione di H14 Pro. Offre uno schermo LCD con LED circolare che aiuta a capire il livello di sporco sul pavimento e serbatoi con grandi capacità (900 ml per l’acqua pulita e 700 ml per quella sporca). Il lavaggio della spazzola avviene in modo automatico attraverso la base di ricarica (con acqua fredda), mentre l’asciugatura avviene a caldo per evitare l’insorgere di muffe e cattivi odori (qui potete trovare la nostra recensione).

Dreame H12 Pro è disponibile in offerta a 279 euro invece di 349 euro.

Dreame Pocket e Hair Glory Combo

Chiudiamo questa selezione di offerte Dreame con due prodotti per la cura della persona. Dreame Pocket è un asciugacapelli con motore da 110.000 giri al minuto che promette un’asciugatura in 40 secondi e che si distingue in particolare per la sua portabilità (corpo compatto da 50 mm e peso di 300 g); quando non viene utilizzato può essere piegato a “N” e riposto in poco spazio. Offre due bocchette per lo styling: una anti-crespo che consente di ottenere una finitura elegante, e una arricciacapelli per creare ricci naturali.

Dreame Pocket è in offerta con i Saldi di Natale e viene proposto a 99 euro anziché 159 euro.

Dreame Hair Glory Combo scende leggermente col prezzo, ma propone la stessa tecnologia a ioni negativi del modello più su. Offre un motore da 110.000 giri al minuti che genera una velocità d 70 m/s per l’aria e un volume di 55 m³/h: l’asciugatura di capelli lunghi fino alle spalle richiede solo 2 minuti; il peso sale un po’ rispetto al Pocket (345 g), ma il cilindro principale rimane piuttosto compatto (82 mm). A bordo un indicatore LED per la modalità di asciugatura (qui trovate la recensione di Dreame Hair Glory).

Dreame Hair Glory Combo viene proposto a 89 euro invece di 139 euro.

Queste erano solo alcune delle offerte dei Saldi di Natale di Dreame. Per scoprire tutti gli sconti attivi in questi giorni sia su Amazon sia sul sito ufficiale potete seguire i link qui in basso.

