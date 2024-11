L’enorme successo a livello globale di YouTube dipende in gran parte dalla creatività dei tanti contenuti che popolano la piattaforma e il team di Google ne è pienamente consapevole, così come viene confermato dalla novità annunciata nelle scorse ore.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha presentato i regali che è possibile fare con Jewels, un nuovo modo per gli utenti di esprimersi, mostrare il loro supporto e connettersi con i creatori di contenuti in tempo reale durante i live streaming in modalità verticale.

YouTube si arricchisce di una novità interessante

Così come viene spiegato da Google, i “gioielli” sono dei contenuti digitali (si tratta di simpatiche animazioni) che gli utenti possono acquistare in appositi pacchetti, per poi inviarli durante le dirette streaming per mostrare il loro gradimento e “premiare” i creatori. Nel momento in cui gli utenti usano i Jewels, i creatori di contenuti ricevono Rubies, ossia un guadagno (1 Ruby equivale a 0,01 dollari).

In sostanza, questo sistema dovrebbe da un lato invogliare i creatori a realizzare contenuti sempre più accattivanti e, dall’altro, dovrebbe spingere gli utenti a partecipare maggiormente alla piattaforma, avendo la consapevolezza di poter gratificare gli autori dei video che apprezzano di più.

Il colosso di Mountain View ha reso noto di avere in programma di distribuire questa nuova funzionalità nel corso delle prossime settimane per i creatori di contenuti negli Stati Uniti che fanno parte dello YouTube Partner Program (YPP) e hanno accettato il Virtual Items Module in YouTube Studio.

Ciò significa anche che solo gli spettatori statunitensi al momento possono acquistare Jewels e inviare regali, anche se tutti gli spettatori potranno vedere i regali inviati durante lo streaming in diretta.