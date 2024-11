Nonostante l’enorme popolarità di YouTube a livello globale, il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di questa piattaforma di condivisione dei video, introducendo nuove funzioni e apportando modifiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una novità grafica già annunciata in precedenza e che a questo punto viene messa a disposizione di una più ampia platea di utenti Android: ci riferiamo alla nuova barra inferiore.

YouTube introduce una piccola modifica grafica su Android

Non ci sono novità sostanziali per quanto riguarda il modo in cui è strutturata la navigazione di YouTube ma quattro delle cinque icone sono state aggiornate, con contorni più spessi rispetto a prima e angoli più arrotondati (modifiche che tuttavia è difficile rilevare a causa delle ridotte dimensioni di tali elementi).

L’icona per la quale non vi sono state modifiche è quella della scheda Tu mentre quella per la scheda Home ha il tetto un po’ più evidente e quella per la scheda Shorts ha le linee un po’ più spesse.

Ed ancora, quella al centro “+” è adesso all’interno di un cerchio con sfondo grigio senza contorno e quella per le Iscrizioni presenta un’icona semplificata e un po’ più arrotondata.

Ecco la barra inferiore con le quattro icone rinnovate:

Questa novità è stata implementata da Google attraverso un aggiornamento lato server e nel corso dei prossimi giorni dovrebbe raggiungere tutti gli utenti Android.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app di YouTube per Android dal Gooogle Play Store attraverso il seguente badge: