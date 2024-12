Molti fan della community di Samsung hanno finalmente trovato pace, qualche giorno fa l’azienda ha infatti posto la parola fine sulla snervante attesa della nuova interfaccia proprietaria, rendendo disponibile la prima versione Beta della One UI 7.0. Il Bel Paese purtroppo non è tra i fortunati a poter beneficiare dell’aggiornamento in questione ma, il bello di Android è che c’è sempre modo di aggirare gli ostacoli; se foste interessati a provare con mano la nuova versione della One UI date un’occhiata alla nostra guida per procedere con un’installazione manuale.

Nel corso del tempo ci sono stati diversi rumor sulle novità che sarebbero state introdotte da Samsung, di recente abbiamo potuto dare uno sguardo di massima a tutte le nuove funzionalità aggiunte nella One UI 7.0 Beta in un confronto con la precedente versione, ma oggi vediamo insieme un po’ più nel dettaglio una funzionalità in particolare: Now Bar.

Cos’è e come funziona Now Bar, la nuova funzione della One UI 7.0

Chi tra voi ha seguito con costanza e interesse le varie indiscrezioni trapelate nel corso del tempo, ricorderà sicuramente come quest’estate fossero iniziate a circolare voci su una possibile Dynamic Island in salsa Samsung, si vociferava infatti di una funzionalità con tanto di Live Activities che Samsung avrebbe introdotto nella prossima versione One UI; mentre più di recente abbiamo anche avuto modo di vedere alcune immagini.

Stiamo parlando della funzione che Samsung chiama Now Bar, un elemento dell’interfaccia proprietaria completamente nuovo che mostra le attività in corso sul telefono e appare anche nella schermata di blocco; al momento la novità è compatibile con un ristretto numero di applicazioni di sistema, nello specifico:

Bixby

Orologio (cronometro e timer)

Condivisione di emergenza

Interprete

Mappe

Salute Samsung

Note Samsung

Registratore vocale

Samsung ha introdotto nella One UI 7.0 un nuovo elemento a forma di pillola che appare per la prima volta sul lato sinistro della barra di stato nella parte superiore dello schermo con i relativi controlli, nel momento in cui l’utente esegue qualche attività con le app appena menzionate; cliccando su questo elemento, esso si ingrandisce fino a diventare una barra a forma di pillola nella parte superiore dello schermo. Se l’utente blocca lo smartphone, la barra in questione appare nella parte inferiore della schermata di blocco.

Il video che potete vedere qui sopra, realizzato dai colleghi di sammobile, ci mostra più nel dettaglio la nuova Now Bar della One UI. Per esempio quando l’utente riproduce audio o video, la Now Bar appare con la copertina dell’album e i controlli di riproduzione musicale, mentre nella schermata di blocco offre una serie di informazioni aggiuntive insieme a una copertina dell’album più grande al centro dello schermo. Se sono in esecuzione più video, i widget della Now Bar per ogni attività vengono impilati uno sopra l’altro ed è possibile passare da uno all’altro scorrendo verso l’alto o verso il basso.

Il nuovo elemento viene utilizzato anche durante la ricarica per fornire informazioni utili all’utente, mostra infatti la velocità di carica, il tempo rimanente per una carica completa e il livello di carica attuale con una comoda barra di avanzamento colorata. Come già detto, al momento la nuova funzionalità introdotta da Samsung funziona esclusivamente con alcune applicazioni di sistema, ma si spera che in futuro, magari con la One UI 8 e Android 16, l’azienda possa ampliare il supporto anche ad applicazioni di terze parti.