Manca sempre meno al lancio di Samsung Galaxy S25, il prossimo smartphone top di gamma della compagnia produttrice coreana previsto in arrivo entro le prime settimane del 2025. Nel frattempo, una certificazione avrebbe svelato una funzionalità esclusiva della versione internazionale di Samsung Galaxy S25, assente invece nella controparte riservata al mercato statunitense: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25: tra funzioni esclusive e specifiche attese

La certificazione FCC di Samsung Galaxy S25 trapelata nelle ultime ore mostrerebbe infatti un’importante e significativa differenza tra la versione internazionale e statunitense dello smartphone. Nello specifico, le versioni globali di Samsung Galaxy S25 (che comprendono anche i modelli Plus e Ultra), identificate con i codici seriali SM-S931B/DS, SM-S936B/DS e SM-S938B/DS offrirebbero la banda ultralarga (in acronimo UWB), assente invece nella controparte statunitense. Nel caso del mercato nordamericano, dunque, solo i modelli Plus e Ultra offriranno il supporto alla banda ultralarga, a differenza del modello standard che ne sarà sprovvisto, seguendo grossomodo quanto fatto un anno fa con il precedente Samsung Galaxy S24.

La stessa certificazione dcc avrebbe confermato il supporto alla S Pen, oltre alla funzionalità di ricarica wireless e ricarica wireless inversa, che permette di ricaricare dispositivi esterni. Quanto alla connettività, i modelli standard, Plus e Ultra di Samsung Galaxy S25 offriranno il supporto al Bluetooth 5.4, Wi-Fi dual-band e NFC per i pagamenti contactless.

Nel caso della batteria, nonostante il listino riporti l’utilizzo di un adattatore da 25 W di potenza per tutti e tre i modelli, possiamo presumere con ragionevole certezza che Samsung Galaxy S25 Ultra offrirà anche il supporto alla ricarica da 45 W, similmente a quanto visto l’anno scorso.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per la nuova serie Samsung Galaxy S25, che vedrà sicuramente la luce entro la fine di gennaio 2025: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.