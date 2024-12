Come abbiamo visto, Samsung ha annunciato e lanciato ufficialmente la One UI 7 beta basata su Android 15: oltre alle tante novità già trattate, il rinnovato sistema operativo garantisce miglioramenti anche lato sicurezza e privacy, offrendo agli utenti maggiore trasparenza e più possibilità di scelta. Scopriamo tutto più da vicino.

Le novità della One UI 7 lato sicurezza e privacy: Samsung vuole “blindare” i Galaxy

Samsung ha annunciato oggi il rilascio della versione beta della One UI 7 basata su Android 15, consentendo a tanti utenti (ma non a quelli italiani, purtroppo) di accedere in anteprima alle tante novità anche a livello di sicurezza e privacy. Nell’era dell’intelligenza artificiale, secondo Samsung la privacy non può essere garantita senza un sistema di sicurezza completo.

Knox Matrix offre una protezione avanzata che monitora in modo intelligente e multilivello le minacce attraverso l’ecosistema di dispositivi connessi. Ora il sistema può contare su diverse novità, che includono:

Know Matrix monitora i dispositivi attraverso Trust Chain, una blockchain privata e sicura: con la nuova dashboard di Knox Matrix il controllo della sicurezza all’interno dell’ecosistema dei dispositivi connessi è stato semplificato. Verificare lo stato di sicurezza di più dispositivi, inclusi smartphone Galaxy, TV ed elettrodomestici, è ora più intuitivo, e, in caso di rischio, la dashboard segnalerà il problema e suggerirà azioni concrete per neutralizzare la minaccia;

di Knox Matrix il controllo della sicurezza all’interno dell’ecosistema dei dispositivi connessi è stato semplificato. Verificare lo stato di sicurezza di più dispositivi, inclusi smartphone Galaxy, TV ed elettrodomestici, è ora più intuitivo, e, in caso di rischio, la dashboard segnalerà il problema e suggerirà azioni concrete per neutralizzare la minaccia; la Protezione Dati Avanzata semplifica il processo di recupero dei dati archiviati su Samsung Cloud; mantiene i dispositivi connessi sincronizzati e sicuri, garantendo inoltre che, in caso di perdita di accesso a un device, gli utenti possano contare su un piano di backup per impedire la perdita dei propri dati. Con One UI 7, gli utenti possono ora trasferire i dati privati recuperati su un nuovo dispositivo utilizzando di blocco dello schermo (PIN, sequenza o password) del dispositivo precedente;

semplifica il processo di recupero dei dati archiviati su Samsung Cloud; mantiene i dispositivi connessi sincronizzati e sicuri, garantendo inoltre che, in caso di perdita di accesso a un device, gli utenti possano contare su un piano di per impedire la perdita dei propri dati. Con One UI 7, gli utenti possono ora trasferire i dati privati recuperati su un nuovo dispositivo utilizzando di blocco dello schermo (PIN, sequenza o password) del dispositivo precedente; Samsung ha sviluppato nuovi metodi per gestire e proteggere identità e credenziali introducendo le passkey. Con la One UI 7, gli utenti possono creare e utilizzare le passkey per accedere al proprio Samsung Account, con credenziali digitali per accesso più rapido e sicuro ad app, dispositivi e siti web. Sarà quindi possibile accedere a TV, frigoriferi AI Family Hub e altri dispositivi usando il sensore di impronte digitali dello smartphone.

La funzione Restrizioni Massime si amplia ulteriormente, creando una linea di difesa contro le minacce informatiche: con la One UI 7 vengono introdotte nuove funzioni progettate per proteggere coloro che necessitano di misure di sicurezza aggiuntive. Troviamo in particolare controlli aggiuntivi per le connessioni di rete, che offrono maggiore protezione senza compromettere l’accesso alle funzioni principali: gli utenti possono ora bloccare il servizio 2G e impedire l’intercettazione dei dati quando sono connessi a reti non protette, e possono impedire la riconnessione automatica a reti Wi-Fi potenzialmente meno sicure.

In più, l’aggiornamento che porta Android 15 va a migliorare le protezioni esistenti di Restrizioni Massime per Samsung Messaggi e Galleria, dando la possibilità di rimuovere i dati di localizzazione dalle foto condivise, di impedire il download automatico degli allegati e bloccare link, anteprime e album condivisi.

La One UI 7 va ad ampliare le opzioni di personalizzazione della sicurezza e consente di bloccare le connessioni USB quando il dispositivo risulta bloccato. In questo modo il sistema impedisce l’accesso ai dati e l’eventuale esecuzione di comandi dannosi attraverso la porta USB, garantendo protezione anche durante la ricarica in luoghi pubblici.

In più, il nuovo sistema di Installazione Sicura si affianca a Blocco Automatico per inviare un avviso quando un utente tenta di scaricare da una fonte non autorizzata, mettendolo al corrente dei rischi per la sicurezza e impedendo il sideloading involontario.

Chiudiamo con le soluzioni antifurto di Android, che sui dispositivi Galaxy integrano nuove funzionalità esclusive. Oltre a Blocco Rilevamento Furti, Blocco Dispositivo Offline e Blocco Remoto, gli utenti Galaxy possono contare sulle ulteriori misure di sicurezza offerte da Verifica identità, attivabile su richiesta pensata per i casi in cui il PIN del dispositivo viene compromesso. In caso di attività sospette, queste protezioni esclusive potranno intervenire in modo automatico.

Quando ci si trova in un luogo sconosciuto, il sistema richiederà l’autenticazione biometrica prima di modificare le impostazioni di sicurezza più importanti; come ulteriore misura, un ritardo di un’ora impedirà agli utenti non autorizzati di apportare modifiche immediate al dispositivo.

Come abbiamo visto, la One UI 7 è disponibile in beta da oggi sulla serie Samsung Galaxy S24, ma non in Italia: per metterci sopra le mani dovremo aspettare la versione stabile, prevista per il primo trimestre del 2025 a partire dalla serie Samsung Galaxy S25.