Samsung Electronics ha annunciato i dettagli relativi al suo evento principale che terrà al CES 2025 in cui svelerà i suoi piani per i suoi prossimi televisori ed elettrodomestici.

L’azienda terrà una conferenza stampa il 6 gennaio 2025, un giorno prima dell’apertura dell’annuale fiera di Las Vegas.

Il capo della divisione Device eXperience (DX) di Samsung aprirà la conferenza stampa in cui l’azienda presenterà la sua visione “AI for All: Everyday, Everywhere”.

Samsung annuncia l’evento AI for All al CES 2025

Lo slogan suggerisce che il colosso sudcoreano probabilmente presenterà i suoi nuovi elettrodomestici, TV e soundbar dotati di intelligenza artificiale che arriveranno sugli scaffali il prossimo anno, tuttavia l’azienda potrebbe anche presentare nuovi elettrodomestici AI Bespoke.

Gli elettrodomestici e le TV di fascia alta di Samsung integrano già funzionalità di intelligenza artificiale e prima o poi arriveranno anche nei dispositivi di fascia media e più avanti anche in quelli economici.

L’inizio dell’evento AI for All è programmato per le 14:00 ora locale (17:00 EST) presso il Mandalay Bay Ballroom, South Convention Center, Mandalay Bay Hotel a Las Vegas.

Lo stand sarà disponibile dal 7 al 10 gennaio 2025, tuttavia l’evento principale sarà trasmesso in diretta streaming su Samsung Newsroom.

Nell’ambito dell’intelligenza artificiale, Samsung potrebbe decidere di sacrificare il suo storico assistente virtuale Bixby per fare spazio a Google Gemini, un’alternativa più moderna e capace di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’IA.