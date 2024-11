Non sappiamo quando arriverà Samsung One UI 7.0, ma la nuova interfaccia del colosso sudcoreano sembra avere in serbo diverse novità. Una fuga di notizie ha mostrato come potrebbe cambiare la schermata di blocco degli smartphone Samsung introducendo alcune opzioni di personalizzazione e soprattutto un’idea innovativa di questa schermata.

Come Samsung sta reinventando la schermata di blocco

Siamo abituati a pensare alla schermata di blocco come a un’interfaccia non molto importante che ha come scopo solamente quello di bloccare l’accesso al dispositivo. In realtà è una schermata che può prestarsi a diversi utilizzi e il possibile aggiornamento che Samsung potrebbe introdurre con One UI 7.0 è orientato proprio in questa direzione.

Come si può vedere dalle immagini, infatti, Samsung ha letteralmente reinventato la schermata di blocco introducendo dei widget a forma di pillola che mostrano informazioni sul meteo, l’autonomia dello smartphone e anche quelle sullo smartwatch associato. Molto probabilmente questa sezione potrà essere integrata e personalizzata con altri widget. Inoltre, come anticipato quest’estate, i widget potrebbero contare sul componente Live Activities UI che li aggiorna dinamicamente in base all’attività che si sta svolgendo.

Ci sono novità anche per l’orologio della schermata di blocco che può essere personalizzato modificando il colore, lo stile del carattere e anche le dimensioni (opzione particolarmente utile anche in base all’immagine di sfondo che si decide di utilizzare). Queste novità sono rese possibili da un nuovo linguaggio di design che Samsung sta introducendo con One UI 7.0. Il nuovo linguaggio di programmazione utilizzato ha portato a ricostruire da zero One UI 7.0 e alcune di queste novità sono state anticipate dalle indiscrezioni sulle animazioni delle app e la personalizzazione del pannello rapido.

Con tutte queste novità cresce l’attesa per il rilascio della nuova versione di One UI con Samsung che non ha specificato quando sarà prevista. Ci sono indiscrezioni che indicano che la prima build beta possa arrivare nei prossimi giorni mentre la versione stabile non prima di febbraio 2025. Sicuramente ci sarà da attendere ma queste possibili novità contribuiscono a far crescere l’interesse.