Presentato alla fine di ottobre, OnePlus 13 rappresenta uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nella seconda parte del 2024, forte del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Il produttore ha già reso noto che il prossimo mese OnePlus 13 sarà lanciato anche a livello globale e nelle scorse ore ha pubblicato su YouTube un video promo dedicato al suo gioiellino, un dispositivo che sembra avere tutte le carte in regola per tenere testa ai vari modelli premium della concorrenza.

Il video che preannuncia l’arrivo di OnePlus 13 in Europa

Intitolato “OnePlus 13 | The Next Chapter of OnePlus Smartphones”, il video si sofferma su alcuni particolari iconici del design del telefono, dall’ampio display alla scocca laterale in materiale metallico, dal modulo fotografico principale (realizzato in collaborazione con Hasselblad) alla particolare texture della scocca posteriore, confermando inoltre che le colorazioni disponibili saranno tre.

Ricordiamo che tra i principali punti di forza del nuovo smartphone di OnePlus, oltre al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, vi sono un display BOE X2 AMOLED LTPO da 6,82 pollici con risoluzione 3.168 x 1.440 pixel e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e una batteria da 6.000 mAh (che supporta la ricarica rapida cablata a 100 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, gli utenti potranno fare affidamento su un sensore primario Sony LYT-808 da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (da 1/1,95 pollici) con zoom ottico 3x. Per i selfie e le videochiamate OnePlus ha deciso invece di puntare su una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Non ci resta altro da fare che attendere il prossimo mese per scoprire quando OnePlus 13 sarà disponibile anche in Italia, quali opzioni avranno gli utenti per quanto riguarda la memoria e in quale fascia di prezzo lo smartphone si andrà a posizionare.