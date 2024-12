Recentemente alcuni utenti hanno notato un livello più elevato di personalizzazione nei risultati di ricerca di Google e si sono accorti che la Ricerca Google ultimamente offre una nuova opzione in fondo ai risultati.

La nuova funzionalità mostra se i risultati sono personalizzati o meno e offre un modo rapido per disattivare la personalizzazione.

Dopo aver effettuato una ricerca, a seconda dei casi in fondo ai risultati è possibile notare che Google informa del fatto che “I risultati sono personalizzati. Prova senza personalizzazione” e cliccandoci sopra Google mostrerà “I risultati non sono personalizzati” e viceversa.

In merito alla questione un portavoce di Google ha inviato la seguente dichiarazione:

“Questa modifica rende più facile per le persone comprendere con precisione se i loro risultati sono stati personalizzati, offrendo loro anche l’opportunità di esplorare risultati non personalizzati. Rendiamo inoltre facile per le persone modificare le proprie impostazioni di personalizzazione in qualsiasi momento.”

Google intende offrire maggiore trasparenza sui risultati di ricerca

Al momento non è chiaro quando questa funzionalità si presenta, né su quali sistemi o dispositivi, tuttavia sembra che Google intenda rendere più chiaro quando i risultati sono personalizzati e quando non lo sono e offrire un modo rapido di esplorare risultati non personalizzati.

Vale la pena specificare che il collegamento offre alle persone la possibilità di visualizzare temporaneamente risultati non personalizzati, quindi l’azione non modifica in modo permanente le vostre impostazioni di personalizzazione dei risultati della ricerca Google.