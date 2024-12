Finora gli smartphone Nothing si sono affidati a Google Foto per la gestione delle foto, tuttavia l’azienda di Carl Pei aveva anticipato che sarebbe arrivata la sua app galleria con il rilascio di Nothing OS 3.0.

Dopo un primo assaggio condiviso dalla società, l’app Nothing Gallery ora è trapelata prima del lancio ufficiale.

Ecco un’anteprima dell’app Nothing Gallery

L’app Nothing Gallery sembra orientata alla semplicità, in quanto permette di scegliere quali cartelle mostrare nella vista Foto che è un elenco di tutte le immagini sul dispositivo, quindi sarebbero utili dei filtri, tuttavia è possibile cambiare la densità della griglia.

Quando si visualizza una foto, la barra di anteprima dell’immagine in basso consente di scorrere altre immagini, inoltre una barra degli strumenti persistente consente di contrassegnare un’immagine come preferita, condividerla, eliminarla e accedere ad altre opzioni del menu a tre punti.

Il pulsante del menu ospita ulteriori opzioni mantenendo la barra degli strumenti più sgombera da pulsanti utilizzati meno frequentemente.

Durante la riproduzione dei video la barra degli strumenti persistente offre anche un pulsante play/pausa e un pulsante di controllo del volume. Il tempo di riproduzione e la durata totale del video sono visibili, tuttavia manca una barra di ricerca.

La vista degli album consente di filtrare solo una cartella specifica e anche di creare nuove cartelle, inoltre è presente una cartella per i file eliminati di recente per poterle eventualmente recuperare, in più c’è anche uno strumento che consente di cercare in tutte le immagini.

Nothing Gallery offre anche un tema scuro, ma sembra dipendere dall’impostazione del tema di sistema, inoltre l’app supporta le foto XDR/Ultra HDR.

Per ora non sembra esserci alcuna funzionalità di intelligenza artificiale che Nothing aveva promesso, ma l’app è ancora in versione beta, quindi potrebbero arrivare con la versione definitiva. A seguire trovate un video che mostra una panoramica di Nothing Gallery allo stato attuale dello sviluppo.