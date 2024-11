Con un comunicato ufficiale, Nothing ha annunciato il rilascio della Open Beta 1 di Nothing OS 3.0, l’ultima versione del sistema operativo che si baserà su Android 15. L’aggiornamento sarà disponibile a partire dal 6 novembre per tutti gli utenti Nothing Phone (2). Come già anticipato questo è il secondo smartphone a ricevere la Open Beta di Nothing OS 3.0 dopo che a inizio ottobre era stata distribuita su Nothing Phone (2a).

In attesa del mese prossimo quando Nothing OS 3.0 arriverà anche su Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) Plus e CMF Phone 1 vediamo nel dettaglio tutte le novità di questo aggiornamento che permette di utilizzare Android 15 in anteprima rispetto al rilascio della versione stabile.

Cosa prevede l’aggiornamento di Nothing OS 3.0

Questo il changelog dell’aggiornamento in Open Beta di Nothing OS 3.0 per Nothing Phone (2):

Widget condivisi Possibilità di utilizzare widget per connettersi con amici e familiari Visualizzazione dei widget di altre persone direttamente sulla schermata principale Interazione tramite reazioni per restare in contatto

Schermata di blocco Nuova pagina per personalizzare la schermata di blocco, accessibile con una pressione prolungata Orologi aggiornati, con possibilità di scegliere tra diversi stili Maggiore spazio per aggiungere più widget sulla schermata di blocco

Smart Drawer Cassetto Intelligente con intelligenza artificiale per organizzare automaticamente le app in cartelle, facilitando l’accesso Possibilità di fissare le app preferite in alto, per un accesso rapido senza scorrere

Impostazioni Rapide Nuovo design delle Impostazioni Rapide, con un’esperienza di modifica più fluida Libreria di widget migliorata per un accesso rapido e intuitivo Dettagli grafici aggiornati nelle Impostazioni, con nuove opzioni per rete, Internet e Bluetooth.

Miglioramenti della Fotocamera Avvio della fotocamera più rapido tramite il widget Fotocamera Riduzione del tempo di elaborazione delle scene HDR Effetti ritratto ottimizzati, con intensità della sfocatura regolata in base alla dimensione del volto Miglioramento delle prestazioni in ambienti con poca luce Slider dello zoom migliorato per una regolazione più precisa

Visualizzazione Pop-Up Visualizzazione pop-up spostabile per un multitasking più semplice e produttivo Funzione di ridimensionamento della pop-up trascinando gli angoli inferiori Possibilità di fissare la pop-up al bordo dello schermo per un rapido accesso Visualizzazione delle informazioni senza lasciare l’app in uso, scorrendo sulle notifiche in arrivo (attivabile in Impostazioni > Sistema > Visualizzazione Pop-up)

Altri miglioramenti Selezione e priorità automatica delle app più utilizzate, per un’esperienza ottimizzata Supporto per l’archiviazione automatica, che libera spazio senza rimuovere app o dati Condivisione parziale dello schermo, che consente di registrare solo la schermata di una singola app invece dell’intero schermo Wizard di configurazione aggiornato alla versione 3.0 per un’introduzione più intuitiva a Nothing OS Animazione predittiva per tornare indietro nelle app compatibili Nuova animazione per l’impronta digitale, con lo stile a matrice di punti distintivo Animazione di caricamento aggiornata, con lo stile a matrice di punti



Come installare l’aggiornamento

Chi ha Nothing Phone (2) e vuole partecipare alla Open Beta di Nothing OS 3.0 deve accertarsi innanzitutto di avere la versione 2.6 del sistema operativo (build Pong-U2.6-241016-1700). Successivamente può scaricare il file APK e installarlo. Quindi andare in Impostazioni > Sistema > Aggiorna alla versione Beta e seguire i passaggi con le indicazioni per completare l’aggiornamento. In caso di messaggio di errore o se il dispositivo non trova una nuova versione, significa che questa non è ancora stata rilasciata.