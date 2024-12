Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha annunciato una novità che dovrebbe contribuire a rendere la piattaforma Android e le sue applicazioni più sicure.

Stando a quanto è stato reso noto, è stata avviata la modifica della tecnologia che alimenta l’API Play Integrity su tutti i dispositivi con Android 13 (livello API 33) e versioni successive, in modo da renderla più veloce, più affidabile e più riservata per gli utenti.

L’API Play Integrity aumenta la sicurezza di Android e app

Google precisa che gli sviluppatori che usano già l’API Play Integrity possono scegliere di iniziare a utilizzare le nuove funzionalità da subito mentre tutte le integrazioni saranno applicate automaticamente a partire da maggio 2025.

L’API Play Integrity aiuta gli sviluppatori a verificare che le interazioni e le richieste del server provengano dal binario della loro app originale in esecuzione su un dispositivo Android autentico: in pratica, può aiutare le applicazioni a rilevare eventuali frodi, bot, furti di dati o truffe.

A dire di Google, le applicazioni che usano Play Integrity hanno fatto registrare in media l’80% in meno di utilizzo non autorizzato rispetto ad altre app.

In virtù di questa novità, l’API Play Integrity avrà lo stesso livello di affidabilità e supporto su tutti i form factor mentre vi sarà una riduzione di circa il 90% dei segnali del dispositivo che devono essere raccolti e valutati sui server di Google, con un aumento complessivo della velocità del sistema che potrebbe arrivare fino all’80%.

Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento di API Play Integrity vi rimandiamo al post pubblicato da Google sul suo blog ufficiale.