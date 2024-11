Google ha ampliato la gamma di cinturini per i propri smartwatch, lanciando un nuovo cinturino in tessuto chiamato Performance Loop, compatibile con tutte e tre le generazioni di Pixel Watch.

Già disponibile anche in Italia, questa nuova soluzione è pensata per dare il meglio di sé durante gli allenamenti. Andiamo a scoprire le caratteristiche di questo cinturino e il prezzo scelto dal colosso di Mountain View per il mercato italiano.

Google lancia il cinturino Performance Loop per i Pixel Watch

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente lanciato un nuovo cinturino per i propri smartwatch della gamma Pixel Watch, ampliando un’offerta già ricca (in termini di materiali, stile e finiture) con una soluzione pensata come “compagno di corsa microregolabile, con un’aderenza perfetta e la giusta elasticità durante l’allenamento”.

Il Performance Loop, questo il nome del cinturino, è realizzato in tessuto riciclato e vuole risultare molto versatile grazie alla regolazione “libera”, resa possibile da quattro strisce ovali di velcro che si potranno ancorare lungo tutta la lunghezza del cinturino stesso.

Caratteristiche del Cinturino Performance Loop: Materiali: filati in poliestere riciclato , nylon ed elastan (cinturino), acciaio inossidabile (anse)

, ed (cinturino), (anse) Caratteristiche: resistenza all’acqua

Taglie: 41 mm taglia unica (polsi con circonferenza di 137-203 mm), 45 mm taglia unica (polsi con circonferenza di 140-215 mm)

(polsi con circonferenza di 137-203 mm), (polsi con circonferenza di 140-215 mm) Compatibilità: Google Pixel Watch, Google Pixel Watch 2, Google Pixel Watch 3 (41 mm e 45 mm)

Sul fronte delle colorazioni, Google propone quattro alternative per il nuovo cinturino Performance Loop:

Cinturino Nero ossidiana con anse Nero opaco (41 e 45 mm)

con anse (41 e 45 mm) Cinturino Grigio creta con anse Grigio argento (41 e 45 mm)

con anse (41 e 45 mm) Cinturino Rosa peonia con anse Grigio argento (41 e 45 mm)

con anse (41 e 45 mm) Cinturino Verde matcha con anse Oro champagne (41 mm) o Grigio opaco (45 mm)

Disponibilità e prezzo del nuovo cinturino per i Google Pixel Watch

Il nuovo cinturino Performance Loop è già disponibile all’acquisto, anche in Italia, sul Google Store, al prezzo consigliato di 59 euro, sia nella misura per cassa da 41 mm che nella misura per cassa da 45 mm, in tutte le colorazioni previste.

Acquista il nuovo cinturino Performance Loop per Google Pixel Watch sul Google Store

Sul proprio store, il colosso di Mountain View permette di usufruire del pagamento in tre rate (a interessi zero) tramite Klarna; inoltre, in questo periodo, sullo store sono attive tutte le offerte del Black Friday che coinvolgono smartphone, tablet, smartwatch e cuffie Made by Google.