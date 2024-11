Come ormai avrete sicuramente notato, da qualche giorno sono partite le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon: gli sconti sono tantissimi e riguardano la tecnologia e praticamente tutte le altre categorie di prodotti. Se state cercando un nuovo smartwatch e volete spendere poco, siete capitati nel posto giusto: le proposte che stiamo per scoprire insieme riguardano infatti gli smartwatch economici da non perdere su Amazon.

I migliori smartwatch economici da non perdere tra le offerte del Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday Amazon hanno preso il via proprio in questi giorni, e si concluderanno il 2 dicembre 2024 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali). Le offerte dell’iniziativa promozionale sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartwatch (Wear OS, ma non solo) compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti in particolare gli smartwatch economici. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Le proposte sono tante e coinvolgono diversi marchi, come ad esempio Samsung, Amazfit, Huawei, HONOR e non solo, ma abbiamo selezionato per voi quelle che a nostro modo di vedere sono le migliori offerte sugli smartwatch per spendere poco (o comunque non troppo) e al contempo avere al polso un prodotto ben fatto, con specifiche e funzionalità complete.

Partendo dalla cifra più bassa citiamo CMF by Nothing Watch Pro 2, smartwatch lanciato la scorsa estate e dal prezzo particolarmente contenuto. Offre uno schermo AMOLED da 1,32 pollici compatibile con Always-On e con più di 100 quadranti tra cui scegliere, supporta più di 120 modalità sportive (di cui 5 con rilevamento automatico), il monitoraggio 24 ore su 24 di frequenza cardiaca e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), ed è compatibile con smartphone Android (da 8.0 Oreo in avanti) e iOS (da iOS 13 in avanti).

Oltre alla connettività Bluetooth 5.3, offre un rilevamento GPS per attività come la corsa, il ciclismo, le passeggiate e le escursioni. Lato autonomia la batteria da 305 mAh risulta sufficiente per circa 11 giorni di utilizzo tipico, a detta del produttore. CMF by Nothing Watch Pro 2 ha esordito al prezzo consigliato di 69 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a 55 euro nelle varie colorazioni (Grigio scuro, Grigio cenere, Blu e Arancione).

Se siete interessati più a uno smartwatch Wear OS, ma comunque volete spendere poco, allora Samsung Galaxy Watch FE potrebbe essere il prodotto che fa per voi. Il dispositivo riprende in parte quanto visto su Galaxy Watch4, con qualche modifica estetica qua e là: troviamo un display AMOLED da 1,2 pollici, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC (per i pagamenti in mobilità, e non solo) e GPS per il tracciamento dell’attività fisica.

A bordo spicca il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di frequenza cardiaca ottica, frequenza cardiaca elettrica e analisi dell’impedenza bioelettrica, ma ci sono anche accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico e sensore di luminosità. Naturalmente, vista anche la presenza di Wear OS, si cala con l’autonomia: la batteria è da 247 mAh ed è sufficiente per un utilizzo non oltre il paio di giorni.

Samsung Galaxy Watch FE ha debuttato durante l’estate al prezzo consigliato di 219 euro, ma attualmente potete acquistarlo con 100 euro di sconto: lo trovate in offerta su Amazon a 119 euro in tutte e tre le colorazioni (Black, Pink Gold e Silver).

Restando intorno a queste cifre vi segnaliamo Huawei Watch Fit 3, un prodotto che abbiamo avuto modo di apprezzare (qui la nostra recensione di Huawei Watch Fit 3). Parliamo di uno smartwatch dotato di un ampio schermo AMOLED da 1,82 pollici e di scocca leggera in alluminio. Offre il monitoraggio completo del fitness e della salute, tra TruSleep 4.0, TruSeen 5.5 per il monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca, SpO2 e non solo. Può monitorare più di 100 modalità di allenamento (anche con GPS integrato), e grazie alla batteria da 400 mAh promette fino a 10 giorni di utilizzo.

Huawei Watch Fit 3 è uscito al prezzo consigliato di 159 euro, ma in queste ore potete trovarlo su Amazon in promozione a 129 euro in tante colorazioni.

Chiudiamo con un “outsider”, che sale un po’ col prezzo ma che risulta un prodotto davvero completo: stiamo parlando di Amazfit Balance, uno smartwatch che abbiamo apprezzato (qui la nostra recensione di Amazfit Balance) proprio per la sua completezza.

Lo smartwatch offre uno schermo AMOLED da 1,5 pollici con telaio metallico, GPS, NFC con Zepp Pay, un’autonomia fino a due settimane, tecnologia GPT-4.0 di OpenAI integrata con Zepp Flow, piani di allenamento personalizzati, supporto a più di 150 modalità sportive e tanto altro. Amazfit Balance ha esordito al prezzo consigliato di 209,90 euro, ma in queste ore potete portarlo a casa in offerta a 169 euro nelle colorazioni Nero e Grigio.

Queste erano dunque le offerte più interessanti sugli smartwatch economici del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Queste erano dunque le offerte più interessanti sugli smartwatch economici del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell'iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all'altro.