Google ha recentemente rilasciato, un po’ a sorpresa, la prima versione in anteprima di Wear OS 5.1, la prossima versione del sistema operativo Wear OS che sarà basata su Android 15.

Al netto del cambio della “base” (l’attuale Wear OS 5 è basato su Android 14), questa sorta di aggiornamento intermedio (che sa di major update) del sistema operativo per smartwatch dovrebbe portare con sé alcune funzionalità importanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google rilascia la versione in anteprima di Wear OS 5.1

Dopo una fase interna di test, condotta su Pixel Watch 2 ed emersa lo scorso agosto, Google ha rilasciato la prima versione in anteprima di Wear OS 5.1, al momento testabile sugli smartwatch tramite emulatore su Android Studio.

La build di quello che si configura come un vero e proprio major update è la AP4A.241205.004.F1, datata 19 novembre 2024 (lo stesso giorno in cui è stata rilasciata la Developer Preview 1 di Android 16 per tutti gli smartphone Pixel supportati).

Questa build in anteprima giustifica in parte quanto riportato nel changelog dell’aggiornamento di novembre per i Pixel Watch, dove veniva comunicato che non vi sarebbero stati aggiornamenti fino al mese di marzo 2025.

A questo punto, mettendo insieme i pezzi, sembra che Big G si sia messa al lavoro proprio per mettere a punto la prossima versione del sistema operativo da polso, basato stavolta su Android 15, che potrebbe arrivare proprio a marzo 2025.

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la prima versione in anteprima di questo ciclo di sviluppo; esse espongono le novità principali, i bug presenti e cosa cambia nel passaggio ad Android 15, ma non evidenziano un dettaglio sveltato al Google I/O, ovvero il supporto alle passkey.

Wear OS 5.1 introduce diverse funzionalità per migliorare la tua esperienza con le app Wear OS. Esplora le nuove funzionalità Ecco alcune funzionalità importanti da esplorare: Supporto di Gestore delle credenziali: l’API Gestore delle credenziali fornisce una soluzione di autenticazione unificata che supporta i flussi di accesso che utilizzano password, passkey e identità federate (ad esempio Accedi con Google). Le credenziali di un utente vengono memorizzate in un fornitore di credenziali, che sincronizza le informazioni dell’account su tutti i dispositivi.

l’API Gestore delle credenziali fornisce una soluzione di autenticazione unificata che supporta i flussi di accesso che utilizzano password, passkey e identità federate (ad esempio Accedi con Google). Le credenziali di un utente vengono memorizzate in un fornitore di credenziali, che sincronizza le informazioni dell’account su tutti i dispositivi. Riproduzione tramite altoparlante dello smartwatch: sui dispositivi che supportano la riproduzione di contenuti multimediali tramite lo speaker dello smartwatch, gli utenti possono selezionare questo speaker come opzione di output multimediale preferita se la tua app è integrata con il selettore di output Wear. Problemi noti L’immagine di sistema che contiene Wear OS 5.1 presenta i seguenti problemi noti: L’emulatore non consente sempre all’utente di aggiungere un account durante il flusso di configurazione dopo il ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo.

Quando tocchi una notifica, l’app che l’ha inviata non si apre finché l’utente non scorre lo schermo.

A volte Wear Health Services non riesce ad avviare un’attività fisica. Modifiche che interessano tutte le app Mentre testi la tua app su Wear OS 5.1, controlla come gestisce le modifiche al comportamento del sistema che interessano tutte le app in Android 15, che utilizza lo stesso livello API di Wear OS 5.1. Diverse modifiche al comportamento non vengono applicate in Wear OS 5.1: Gli spazi privati non sono supportati in Wear OS 5.1.

Le animazioni predittive per Indietro potrebbero non essere visualizzate.

Come provare in anteprima Wear OS 5.1

Come anticipato poco sopra, per testare in anteprima Wear OS 5.1, sarà necessario rivolgersi all’emulatore ufficiale, parte di Android Studio (versione Meerkat).

La prima build del prossimo major update di Wear OS, infatti, non è disponibile all’installazione nemmeno sugli smartwatch della gamma Google Pixel Watch.

Per maggiori informazioni e per istruzioni dettagliate su come procedere con l’installazione di Android Studio, il download dell’immagine di sistema e la creazione/esecuzione del dispositivo virtuale sull’emulatore, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale degli sviluppatori Android.