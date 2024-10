Google continua a migliorare l’esperienza utente di Google Chat con l’introduzione di una nuova funzionalità: i riepiloghi delle conversazioni non lette, grazie all’integrazione di Gemini, la sua intelligenza artificiale generativa. Questa nuova opzione permette di visualizzare una sintesi rapida e puntata dei messaggi non letti direttamente dalla schermata principale di Google Chat, sia su Web che su dispositivi mobili.

Come funzionano i riepiloghi delle conversazioni

Quando ci si trova davanti a conversazioni non lette nella home page di Google Chat, è possibile cliccare sul pulsante “Riepilogo” per ottenere una panoramica rapida del contenuto. Questa funzione consente di risparmiare tempo, aiutando a decidere dove concentrare la propria attenzione tra le conversazioni attive. Si tratta di un significativo miglioramento nell’organizzazione della comunicazione, pensato per agevolare chi ha molteplici conversazioni da gestire.

I riepiloghi sono disponibili per gruppi, spazi o thread con messaggi non letti e possono essere consultati passando il mouse su di essi o, sui dispositivi mobili, tenendo premuto a lungo. Questo strumento si allinea con l’obiettivo di Google di creare un’esperienza utente più fluida e intuitiva, grazie anche all’utilizzo delle funzioni di personalizzazione e alle impostazioni intelligenti.

Questa nuova funzionalità non solo velocizza la gestione delle conversazioni, ma rispecchia anche il costante impegno di Google per migliorare la produttività delle persone. Grazie all’intelligenza artificiale Gemini, i riepiloghi rappresentano un ulteriore passo verso un utilizzo più smart della piattaforma, supportando le aziende e i professionisti nell’organizzare il proprio tempo e le proprie comunicazioni in maniera più efficiente.

Disponibilità dei riepiloghi su Google Chat

I riepiloghi delle conversazioni non lette sono in fase di rilascio progressivo dal 21 ottobre 2024 e saranno disponibili per tutti i clienti di Google Workspace che utilizzano i piani Business, Enterprise, Education e Education Premium. Per sfruttare questa funzionalità, è necessario che le impostazioni di personalizzazione e le funzioni intelligenti siano attive, configurabili dall’amministratore di sistema.