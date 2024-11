A marzo Google Chat ha ottenuto i messaggi vocali e a ottobre Google ha aggiunto il pulsante Visualizza trascrizione sotto il messaggio vocale ricevuto.

Dopo il lancio per Workspace, ora i messaggi vocali di Google Chat sono in rilascio anche per gli account Gmail personali.

I messaggi vocali sono disponibili per tutti in Google Chat

L’icona di invio viene sostituita da un pulsante del microfono nell’angolo in basso a destra accanto a quello per accedere alla galleria. Il pulsante col microfono risulta subito visibile, in quanto non è all’interno del menu che si apre toccando il pulsante “+” e che contiene le altre opzioni come collegamento Meet, File e Formato.

Il pulsante del microfono avvia immediatamente la registrazione con un’interfaccia utente compatta che mostra una forma d’onda e un contatore, oltre all’icona rossa del cestino a sinistra che elimina immediatamente il messaggio e al pulsante “stop” per terminare la registrazione a destra.

Una volta terminata la registrazione è possibile ascoltare il messaggio tramite il pulsante play/pausa a sinistra, prima di inviarlo tramite il pulsante di invio a destra. Entrambe le parti vedranno la forma d’onda e una trascrizione appena sotto come in Google Messaggi.

Attualmente la novità è in fase di distribuzione per gli account Workspace gratuiti in Google Chat per Android e iOS e nell’esperienza integrata di Gmail. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app Google Chat tramite il Google Play Store.