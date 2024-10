La possibilità di trascrivere il contenuto di un messaggio vocale o di una conversazione telefonica è indubbiamente un grande vantaggio. Sia per poterlo visualizzare immediatamente anche quando non lo si può ascoltare sia, specialmente per le conversazioni più lunghe e in contesti professionali, per avere del materiale su cui poter lavorare. Ora Big G ha introdotto questa funzione, insieme a tante altre, su due app: Google Chat e Google Meet.

Trascrizioni audio e videomessaggi arrivano in Google Chat

Lo strumento di messaggistica di Big G, Google Chat, negli ultimi mesi è andato incontro a diverse novità. A marzo sono stati introdotti i messaggi vocali e da ieri Google ha aggiunto il pulsante Visualizza trascrizione sotto il messaggio vocale ricevuto.

Premendo su quel pulsante si apre subito sotto una finestra con la trascrizione del messaggio. Questa novità si aggiunge all’anticipazione per cui presto Google Chat potrebbe consentire di riassumere le conversazioni grazie all’intelligenza artificiale.

Inoltre entro la fine di ottobre si completerà il rilascio dell’aggiornamento che consente di inviare messaggi video ai propri contatti in Google Chat. Per farlo sarà previsto un pulsante di registrazione all’interno del campo del testo con l’apertura di una nuova finestra per la registrazione. Una volta completata potrà essere visualizzata un’anteprima ed eventualmente effettuare una nuova registrazione. I videomessaggi saranno disponibili nella sezione Media.

I videomessaggi potranno essere inviati come messaggio diretto (DM) alle singole conversazioni, nei messaggi di gruppo e si potrà interagire citandoli, mettendo reazioni e rispondendo nel thread proprio come un normale messaggio di testo. I messaggi video possono essere inviati da web e ricevuti su tutte le piattaforme, mentre al momento non è disponibile la possibilità di registrarli e inviarli da piattaforme diverse da quella web.

Le trascrizioni audio e l’invio dei messaggi video in Google Chat sono disponibili solamente per gli utenti Google Workspace.

Trascrizioni e note automatiche arrivano su Google Meet

Tra le app di videoconferenza più popolari c’è sicuramente Google Meet che sta ricevendo una serie di aggiornamenti molto interessanti. Dopo aver introdotto diverse funzionalità smart tra cui quella (su mobile) per prendere appunti con Gemini e quella per inviare videomessaggi ora Google sta prevedendo funzionalità per registrare e trascrivere le riunioni.

La funzione di trascrizione automatica consente di generare una trascrizione scritta dell’intera riunione. Inoltre Google Meet ha introdotto la funzionalità Prendi appunti per me di Gemini con la quale ottenere un riepilogo con i punti chiave della riunione. Entrambe le funzionalità sono disponibili solamente per gli utenti di Google Workspace e per quella di generazione delle note è necessario avere un componente aggiuntivo di Gemini.

L’abilitazione di queste impostazioni deve avvenire da parte degli amministratori dell’account e solo dopo gli organizzatori e i partecipanti alla riunione potranno modificarle. Inoltre quando vengono attivate i partecipanti alla riunione vengono informati, al momento in cui accedono alla riunione, che la conversazione sarà trascritta e convertita in una nota automatica.