Google sta introducendo su Android una nuova funzionalità che permette di rimanere connessi alle app quando si passa a un nuovo dispositivo, attraverso un comodo ripristino delle credenziali dal dispositivo precedente.

In pratica sul nuovo dispositivo Android gli utenti continueranno ad avere l’accesso come sul loro dispositivo precedente e potranno ricevere notifiche per accedere facilmente ai loro contenuti senza nemmeno dover aprire l’app sul nuovo dispositivo.

Quando si accede a un’app installata su un dispositivo, Android salva localmente e/o nei backup sul cloud una chiave di ripristino crittografata tramite l’API Credential Manager, responsabile degli accessi e delle passkey.

Durante il processo di ripristino su un nuovo dispositivo, le app e le chiavi di ripristino verranno importate dal dispositivo precedente tramite la nuova API Restore Credentials, in modo che al primo avvio le app richiederanno la chiave di ripristino per consentire agli utenti di ripristinare l’account dell’app senza dover accedere manualmente a ogni singola applicazione.

Se l’utente effettua il trasferimento in locale, la chiave di ripristino viene trasferita localmente dal vecchio al nuovo dispositivo, mentre se l’utente esegue il ripristino tramite il backup su cloud, la chiave di ripristino viene scaricata dai server sul nuovo dispositivo.

Google testa la possibilità di ripristinare l’accesso alle app sul nuovo dispositivo Android

Allo sviluppatore non è richiesto alcuno sforzo per trasferire una chiave di ripristino da un dispositivo all’altro, in quanto questo processo è collegato al meccanismo di backup e ripristino del sistema Android.

Tuttavia, nulla vieta agli sviluppatori di implementare un agente di backup, in modo che gli utenti possano accedere nuovamente prima ancora di aprire l’app.

Google fa notare che gli utenti sono più propensi a continuare a utilizzare una determinata app se possono ripristinare il proprio account durante la configurazione di un nuovo dispositivo.

L’API Restore Credentials è attualmente in anteprima per sviluppatori ed è disponibile per i dispositivi che eseguono Android 9 o versioni successive e Google Play Services (GMS) Core versione 242200000 o successive.