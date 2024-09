La sicurezza è sempre più importante nel settore mobile e le passkey rappresentano uno degli strumenti più popolari per accedere a siti e servizi in modo rapido ed efficace.

Si tratta, infatti, di una soluzione ritenuta più sicura delle password e più facile da usare, in quanto consente agli utenti di usare l’impronta digitale, il viso o il blocco schermo per accedere ad app e siti Web, rappresentando un passo in avanti verso un futuro senza password.

E nelle scorse ore il team di Google sul blog ufficiale ha annunciato un’importante novità relativa proprio alle passkey.

Le passkey destinate a divenire sempre più popolari

Fino ad oggi era possibile salvare le passkey solo su Google Password Manager su Android e, per usarle su altri dispositivi, era necessario effettuare la scansione di un apposito codice QR.

Il team di Google ha annunciato di avere dato il via all’implementazione di alcuni aggiornamenti in virtù dei quali diventa ancora più semplice l’uso delle passkey sui propri dispositivi, in quanto diventa possibile salvarle su Google Password Manager da Windows, macOS, Linux e Android (la novità su ChromeOS è ancora in beta) e quindi sincronizzarle automaticamente su tutti gli altri device, rendendo l’accesso semplice come la scansione dell’impronta digitale.

Per creare passkey e accedere a quelle salvate sui propri dispositivi è stato introdotto un nuovo PIN di Google Password Manager, così da aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per garantire che siano protette da un sistema di crittografia end-to-end (nemmeno Google può avervi accesso).

Nel momento in cui si inizia a usare le passkey su un nuovo dispositivo, sarà necessario conoscere il proprio PIN di Google Password Manager o il blocco schermo del device Android, grazie ai quali sarà possibile accedere in modo sicuro alle passkey salvate e sincronizzarne di nuove.

E dato che Google Password Manager è integrato in Google Chrome e Android, è possibile iniziare da subito ad usare tale sistema, senza la necessità di scaricare app aggiuntive.