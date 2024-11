Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito al lancio di OnePlus Pad Pro, modello di tablet dotato di schermo da 12 pollici di diagonale. Stando ad alcuni recenti rumor, però, OnePlus potrebbe avere intenzione di lanciare una nuova variante di Pad Pro, in questo caso con display più ampio del precedente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus Pad Pro: display più ampio e nitido?

In base a quanto riportato dall’informatore cinese WHYLAB, OnePlus ha intenzione di espandere la sua lineup di tablet con una variante di Pad Pro con display da 13 pollici di diagonale, permettendo così di avere più spazio a disposizione per la produttività e l’intrattenimento degli utenti. I miglioramenti non si fermano qui, dal momento che il display del nuovo modello dovrebbe presentare una risoluzione pari a 3840 x 2400 pixel, contro i 2880 x 1620 pixel del modello lanciato lo scorso giugno, offrendo così un livello maggiore di dettagli a schermo.

La frequenza d’aggiornamento potrebbe invece mantenersi uguale a 120 Hz, con una frequenza di campionamento del tocco pari a 240 Hz, così da restituire una navigazione responsiva e più immediata. Il picco di luminosità potrebbe invece subire un calo, passando conseguentemente dai 900 nit del modello da 12 pollici a 600 nit.

Non disponiamo di informazioni precise in merito alle sue specifiche tecniche interne, ma la nuova variante di OnePlus Pad Pro dovrebbe verosimilmente montare al suo interno il chip Snapdragon 8 Gen 3, visto in precedenza sul modello “standard”.

Chiaramente è bene specificare che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.