Manca sempre meno alla presentazione del prossimo smartphone top di gamma di Nubia, Z70 Ultra, ma nel frattempo la compagnia ha svelato gran parte delle specifiche tecniche relative al suo modulo fotocamere: scopriamole insieme nel dettaglio.

Nubia Z70 Ultra: tutti i dettagli delle fotocamere

Partiamo prima di tutto dal sensore principale da 50 megapixel, che presenterà una lente ad apertura variabile, consentendo dunque una regolazione precisa della luce in ingresso per ottenere scatti più nitidi e definiti che in passato, andando a comprendere un ventaglio da f/1,59 a f/4,0 che consentirà una maggior flessibilità e adattabilità in ogni condizione di illuminazione ambientale.

Oltre al sensore principale troveremo poi un teleobiettivo da 64 megapixel, con un’apertura focale più ampia pari a f/2,48, consentendo prestazioni migliori in condizioni di scarsa luminosità. Alcuni miglioramenti son previsti anche per il sensore ultra-wide, che offrirà un campo visivo pari a 122 gradi e una distanza minima di messa a fuoco pari a 2,5 centimetri.

Il nuovo Nubia Z70 Ultra presenterà inoltre un tasto fisico dedicato alla fotocamera, ispirato alla serie Xperia 1, per acquisire foto senza basarsi esclusivamente sul software dedicato.

Secondo i leak più recenti, sotto il cofano troveremo verosimilmente il nuovo processore Snapdragon 8 Elite, abbinato a 16 GB di RAM. Lo smartphone presenterà inoltre il sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno. Nubia Z70 Ultra è inoltre apparso recentemente in alcuni test del portale Geekbench, totalizzando 3203 punti in single-core e 10260 punti in multi-core.

Sul lato anteriore troveremo un display OLED da 6,85 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, garantendo così un feedback immediato e responsivo nella navigazione e nell’uso quotidiano. Lo schermo offrirà poi un picco di luminosità massima pari a 2000 nit, consentendo dunque una buona visualizzazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. La compagnia ha annunciato infine il lancio di una variante speciale del dispositivo, chiamata Starry Night, ispirata ai quadri del celebre pittore Vincent van Gogh.

Non ci resta a questo punto che attendere la presentazione ufficiale della compagnia produttrice, prevista per domani. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Nubia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.