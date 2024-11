A poco più di due settimane di distanza dal lancio cinese, OPPO annuncia l’arrivo a livello globale di OPPO Find X8 Pro. Il nuovo smartphone Android sarà disponibile all’acquisto in Italia nei prossimi giorni insieme a ColorOS 15: vediamo le dichiarazioni dell’azienda al riguardo e scopriamo come provare a vincerne uno.

OPPO Find X8 Pro sta arrivando in Italia: potete vincerlo col nuovo concorso

OPPO annuncia il lancio globale dell’attesa serie Find X8 e di ColorOS 15, previsto per il 21 novembre 2024. In particolare, in Europa arriverà OPPO Find X8 Pro, e per l’occasione in Italia si terrà un evento proprio in quella data, a Milano.

“Fino ad ora, gli smartphone flagship con fotocamere ultra-zoom, potenza, durata della batteria e strumenti AI sono stati penalizzati da design spessi e pesanti, ma la serie Find X8 cambia le regole del gioco“, ha dichiarato Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO. “In particolare, OPPO Find X8 Pro porta lo zoom a un livello superiore, offrendo un’esperienza di altissima qualità senza ingombro. Unita all’esperienza smart e fluida di ColorOS 15, la serie Find X8 è destinata a segnare un entusiasmante cambiamento per l’industria degli smartphone“.

Come abbiamo visto, OPPO Find X8 Pro è il modello di punta della nuova serie, e mette a disposizione un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con vetro curvo sui lati, il SoC MediaTek Dimensity 9400 affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage, una generosa batteria al silicio-carbonio da 5910 mAh e un comparto fotografico composto da un totale di cinque sensori, capeggiato dalla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP.

A bordo un sistema OPPO Hasselblad Master Camera System e un doppio teleobiettivo periscopico: con lo zoom telescopico AI, lo smartphone può “raggiungere distanze finora inesplorate“, mentre con la funzione Lightning Snap può catturare fino a sette scatti al secondo senza perdite di qualità.

Find X8 Pro arriverà in Italia con Android 15 e ColorOS 15, un software che vuole offrire tutto ciò che serve a portata di mano, con una grafica senza soluzione di continuità, elementi intuitivi e potenti strumenti di intelligenza artificiale pensati per far risparmiare tempo. Lo smartphone verrà proposto nelle colorazioni Space Black e Pearl White, quest’ultima con un esclusivo pattern perlescente che rende unico ogni modello.

Il lancio di OPPO Find X8 Pro avverrà dunque giovedì prossimo, 21 novembre 2024, ma in attesa del debutto il produttore offre la possibilità di vincere premi esclusivi partecipando al concorso “La newsletter OPPO ti premia“. Chi non è iscritto alla newsletter può rimediare in pochi secondi e compilare il modulo di registrazione entro la data di lancio, mentre chi è già iscritto potrà compilare il modulo che sarà inviato via e-mail dal produttore durante il concorso, assicurandosi che i dati inseriti corrispondano a quelli forniti al momento della prima iscrizione.

Quali sono i premi in palio? Il primo premio è ovviamente un OPPO Find X8 Pro nuovo di zecca, ma sono in palio anche due OPPO Pad 3 e tre cuffie OPPO Enco X. Grazie al regolamento del concorso veniamo a sapere il “valore indicativo” e quindi di fatto il prezzo di OPPO Find X8 Pro in Italia: 1199,99 euro. L’estrazione avverrà entro il 20 dicembre 2024, e i vincitori saranno avvisati via e-mail all’indirizzo indicato durante la registrazione.