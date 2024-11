In queste settimane si parla molto di Squid Game, serie TV che nel 2021 è sbarcata su Netflix divenendo un vero e proprio fenomeno sociale, ciò anche se caratterizzata da contenuti estremamente violenti e non adatti ai più piccoli e ad un pubblico facilmente impressionabile. Alla fine del prossimo mese è in programma la seconda stagione di Squid Game, sempre su Netflix ma qualche giorno prima verrà lanciato anche un gioco ispirato a questa serie TV e che è in lavorazione dalla scorsa estate.

Cosa sappiamo di Squid Game: Unleashed

Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato su YouTube un video dedicato a Squid Game: Unleashed, questo il titolo del gioco, permettendoci così di farci un’idea di ciò che potrà offrire agli utenti. Neanche a dirlo, è la violenza a farla da padrona: il gioco, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 dicembre, consentirà di cimentarsi nelle “prove” che hanno reso popolare questa serie TV. Ecco la descrizione sul sito ufficiale dedicato al gioco:

Preparati all’azione frenetica e brutale di questo battle royale multiplayer. Gioca con i tuoi amici (o nemici) online e scopri se hai la stoffa per sopravvivere agli altri concorrenti e sconfiggerli in tutte le crudeli competizioni. Con sfide mortali che riprendono quelle della serie TV e nuovi giochi ispirati a quelli classici dell’infanzia, ogni turno sarà un viaggio oscuro nei ricordi. Riuscirai a sopravvivere?

Gli utenti interessati possono preregistrarsi su Google Play Store e App Store e sbloccare una skin esclusiva durante il lancio globale. Sarà possibile giocare a Squid Game: Unleashed su Android e iOS dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali del proprio account Netflix. Un motivo in più per abbonarsi alla piattaforma?