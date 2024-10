Nonostante l’enorme successo a livello globale di Netflix, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al suo miglioramento, introducendo nuove funzionalità che possano rendere l’esperienza degli utenti sempre più piacevole.

Ebbene, nelle scorse ore è stata annunciata una nuova funzione chiamata Moments e pensata per consentire agli utenti di condividere con i loro amici i momenti delle serie TV e dei film che li hanno fatti appassionare di più.

Arriva una nuova funzione sull’app di Netflix

Disponibile da subito nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS e in arrivo nelle prossime settimane anche in quella per Android, Moments consente agli utenti di salvare, rivivere e condividere le loro scene Netflix preferite.

E se si considera l’enorme libreria di serie TV e film che Netflix mette a disposizione degli utenti, è facile rendersi conto di quanto questi ultimi potranno sbizzarrirsi, spaziando tra titoli comici, horror, sentimentali e di pura azione.

Ecco un breve video che offre una dimostrazione della nuova funzione del popolare servizio di streaming:

In pratica, mentre si sta guardando un contenuto, se c’è una determinata scena che si vuole condividere con qualcuno è sufficiente toccare nella parte inferiore dello schermo il tasto dedicato alla nuova funzionalità e verrà salvata in modo automatico nella scheda Il mio Netflix.

Gli utenti potranno rivedere le loro scene preferite in qualsiasi momento sullo smartphone e, se riguardano l’episodio o il film, la riproduzione inizierà proprio da quel punto.

Inoltre sarà possibile condividere i momenti su Instagram, Facebook e altre piattaforme social, sia quando vengono creati che successivamente.

In sostanza, con questa nuova funzionalità il colosso dello streaming prova a diventare un po’ più social.