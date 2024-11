Le panoramiche AI, la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che fornisce riassunti nei risultati della Ricerca Google, potrebbero presto ricevere degli annunci pubblicitari. La questione è, come sempre, controversa con gli inserzionisti allettati dall’idea di poter contare su nuove potenziali opportunità di guadagno (così come Google stessa) e gli utenti che potrebbero non apprezzare questa novità.

L’integrazione degli annunci a pagamento nelle panoramiche AI

Per ora i nuovi annunci nelle panoramiche AI sono disponibili solamente per gli utenti mobile con device Android negli Stati Uniti e prevede degli annunci pubblicitari all’interno delle panoramiche AI (Google AI Overview). Questa nuova tipologia di annunci è stata visualizzata solamente da pochi utenti, probabilmente perché è ancora in fase di test.

Gli annunci compaiono proprio sotto i risultati generati dall’intelligenza artificiale di Google e includono brevi descrizioni, miniature e informazioni sui prezzi. Risultano molto evidenti e complessivamente ben fatti, quindi facili da notare e dal grande potenziale per gli inserzionisti.

È una novità significativa nella strategia di espansione degli annunci di Google ed era piuttosto prevedibile che prima o poi gli annunci sponsorizzati arrivassero anche qui. Nonostante il fastidio che si possa sperimentare nel ritrovarsi davanti degli annunci pubblicitari, questa rappresenta una componente ormai imprescindibile nei servizi digitali. Resta comunque aperta la riflessione sull’equilibrio tra esperienza utente e invasività degli annunci, ma è un problema di cui gli annunci nelle panoramiche AI di Google sono solo l’ultimo effetto e non certamente la causa.

Non ci sono ancora indicazioni su quando si completerà la fase di test o se gli annunci nelle panoramiche AI arriveranno anche in altri Paesi, ma è verosimile che gradualmente arriveranno anche fuori dagli Stati Uniti. Al momento l’unica soluzione possibile per chi non volesse visualizzare questi annunci è quella di disattivare le panoramiche AI nella Ricerca Google e rinunciare a questo strumento.