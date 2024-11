Google, il colosso di Mountain View, ha da tempo sviluppato due sistemi operativi: Android e Chrome OS. Entrambi hanno avuto successo in settori diversi, ma hanno sempre faticato a imporsi sui tablet di fascia alta, che come sappiamo è un terreno dominato da Apple.

Secondo alcune fonti, Google sta lavorando a un progetto che mira a trasformare completamente Chrome OS in Android, con un unico obiettivo: creare una piattaforma in grado di superare l’iPad.

Il piano di Google per rivoluzionare i tablet unificando i due OS

Android è perfettamente progettato per funzionare su smartphone, tablet, smartwatch, TV, automobili e presto anche sui dispositivi XR. Chrome OS, al contrario, è principalmente ottimizzato per i laptop, anche se è presente su alcuni tablet (Chromebook). Tuttavia, mentre Android è pensato per l’intrattenimento sui tablet, Chrome OS è migliore per quanto riguarda la produttività.

Nel tempo, proprio per colmare questo divario, Google ha aggiunto diverse funzionalità a entrambi i sistemi, ma senza riuscire a contrastare Apple in modo significativo. Proprio per questo, Google ha deciso di unificare gli sforzi sui sistemi operativi. Infatti, non verrà creato un nuovo OS da zero, come si vociferava in passato, ma si prevede di migrare Chrome OS su Android. Questo significa che in futuro i Chromebook utilizzeranno una versione desktop di Android anziché Chrome OS.

Già nel mese di giugno, Google aveva annunciato che Chrome OS avrebbe integrato sempre più componenti Android, come il kernel Linux di Android e altre tecnologie. Attualmente Chrome OS utilizza già alcune funzionalità di Android, come lo stack Bluetooth Fluoride, ma il progetto va molto oltre. Ecco alcune delle novità previste:

Un nuovo Chrome per Android, con supporto alle estensioni;

Un terminale Linux utile a eseguire app Linux su and4roid, offrendo in questo modo un’esperienza simile a quella attuale dei Chromebook.

Per poter raggiungere una vera parità tra i due sistemi, Google sta lavorando su importanti aggiornamenti per Android, tra cui:

Miglioramenti per tastiere e mouse;

Supporto a monitor esterni;

Funzionalità di multitasking avanzato, come desktop multipli.

Il vantaggio chiave dell’unificazione di Android e Chrome OS sarà quello di avere più utenti su una sola piattaforma, attirando così più sviluppatori e aumentando in questo modo la disponibilità di app.

Come ben sappiamo, Apple introduce sempre meno funzionalità di produttività sugli iPad, probabilmente per spingere e proteggere le vendite dei MacBook. Proprio per questo, Google potrebbe avere l’opportunità di colmare questa lacuna con un’unica piattaforma che unisca il meglio di Chrome OS e Android.

Se il progetto andrà a buon fine, i futuri Chromebook basati su Android potrebbero sicuramente rappresentare una valida alternativa non solo agli iPad, ma anche ai laptop tradizionali.