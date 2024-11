PDFgear è un editor PDF completo e gratuito che consente di leggere, modificare, annotare, gestire e stampare documenti PDF.

L’app offre una moltitudine di funzionalità come cercare testi nei PDF, evidenziarli, sottolinearli e barrarli, aggiungere annotazioni, rettangoli, cerchi, linee, frecce e disegni a mano libera, il tutto con colori e caratteri personalizzabili.

L’app permette inoltre di ridimensionare e ritagliare immagini, inserirne di nuove, aggiungere e visualizzare segnalibri, unire e dividere i PDF, aggiungere pagine da altri file PDF e nuove pagine bianche in qualsiasi punto del documento, in più è possibile estrarre pagine dal PDF per crearne uno nuovo, nonché ruotare, riordinare e cancellare le pagine.

Previous Next Fullscreen

PDFgear consente di fare qualsiasi cosa con i PDF

PDFgear offre la possibilità di convertire PDF in formati Word, Excel, PowerPoint, PNG e JPG e di creare PDF da Word, Excel, PowerPoint e immagini, inoltre permette di chiedere qualsiasi cosa all’intelligenza artificiale integrata.

L’app è quindi molto potente e offre tutte le funzioni gratuitamente senza alcuna limitazione, come filigrana di prova o il limite di pagine.

PDFgear è disponibile per Android gratuitamente e senza pubblicità. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5 o versioni successive.