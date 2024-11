Google Tensor G5 è il processore che il colosso di Mountain View dovrebbe utilizzare nella prossima generazione di smartphone di punta dell’azienda, ossia la serie Google Pixel 10.

Nelle scorse ore nel database del popolare test benchmark Geekbench ha fatto la sua apparizione quella che dovrebbe essere questa nuova CPU, permettendoci così di farci un’idea di quelle che potrebbero essere le prestazioni del chip e la sua configurazione.

Google Tensor G5 potrebbe essere apparso su Geekbench

Nel database di Geekbench il processore in questione viene definito “Google Frankel” (in precedenti leak il suo nome in codice era “Laguna”) ed i risultati ottenuti sono pari a 1.323 punti nei test single core e 4.004 punti nei test multi-core.

Si tratta di punteggi inferiori rispetto a quelli di Google Tensor G4 e, pertanto, è improbabile che possano essere in grado di competere con quelli delle prossime CPU di punta di Qualcomm e MediaTek, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Elite e MediaTek Dimensity 9400.

Stando a quanto è possibile apprendere dal database di Geekbench, Google Tensor G5 dovrebbe presentare una configurazione già anticipata da alcune indiscrezioni nelle scorse settimane: la CPU dovrebbe vantare un singolo core dedicato alle prestazioni elevate a 3,40 GHz, cinque core a 2,86 GHz e due core a basso consumo a 2,44 GHz. Per la GPU, invece, la scelta dovrebbe essere caduta su una Imagination Technologies PowerVR D-Series DXT-48-1536.

I risultati ottenuti da questo processore potrebbero suggerire che il chip si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale (e che, pertanto, in futuro dovrebbero aumentare i punteggi) oppure che per Google Tensor G5 il colosso di Mountain View abbia deciso di dare priorità all’efficienza piuttosto che alle prestazioni, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza nel complesso più piacevole.

Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più.