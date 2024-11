A poche settimane dalle prime evidenze, Google ha iniziato a implementare una nuova, utile, funzionalità all’interno di Benessere digitale, la suite pensata per monitorare il modo in cui utilizziamo il nostro dispositivo Android quotidianamente e per limitare l’utilizzo, ad esempio, di quelle applicazioni a cui siamo troppo attaccati.

La nuova funzionalità, chiamata Promemoria basati sul tempo di utilizzo, si preoccupa di mostrare dei promemoria (poco invasivi) quando utilizziamo per troppo tempo un’app, pur senza prendere “provvedimenti” (come bloccare l’app) come invece fanno altre funzionalità della suite quali “Niente distrazioni” o “Limiti per le app”.

Benessere digitale riceve una nuova, utile, funzionalità

La suite Benessere digitale si arricchisce con un nuovo strumento pensato per rendere gli utenti consapevoli del tempo trascorso su una singola app, senza però “rompere le scatole”.

I Promemoria basati sul tempo di utilizzo, questo è il nome della funzionalità, vengono mostrati come una piccola pillola che compare in alto sullo schermo (subito sotto al foro della fotocamera) per pochi secondi.

Al momento, l’utente non può scegliere l’intervallo di tempo che intercorre tra un promemoria e l’altro per la singola app: ad esempio, noi abbiamo testato la funzionalità con Telegram e il promemoria è stato mostrato ogni cinque minuti a partire dai 15 minuti di utilizzo (come potete vedere nell’immagine sottostante, il promemoria recita “app usata per 35min“).

Come configurare la funzionalità

La funzionalità “Promemoria basati sul tempo di utilizzo” è in via di distribuzione graduale per tutti gli utenti che eseguono le versioni 1.19.692156742 (668567) e 1.19.692156742.beta (668568) dell’app Benessere Digitale sui propri dispositivi Android (Pixel e non), sia con Android 15 che con le versioni precedenti del sistema operativo.

La configurazione della funzionalità è abbastanza semplice:

Seguire il percorso “Impostazioni > Benessere digitale e Controllo genitori” (o aprire l’app, nel caso in cui venisse mostrata nel vostro launcher).

Individuare la funzionalità “Promemoria basati sul tempo di utilizzo” all’interno della sezione “Modi per mettere da parte il telefono”.

Effettuare un tap sulla funzionalità e selezionare “Attiva”.

Entrare ora all’interno della funzionalità e selezionare tutte le app che mostreranno un promemoria relativo all’utilizzo.

Come aggiornare l’app Benessere digitale o aderire al programma Beta

Per aggiornare Benessere digitale, app pre-installata sui dispositivi Pixel e su altri dispositivi Android, all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Benessere Digitale Beta sul vostro dispositivo Android.