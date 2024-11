Sui nostri smartphone sono presenti diverse applicazioni con accesso a varie tipologie di dati, spesso e volentieri anche personali; tra queste figura Health Connect (Connessione salute per noi), l’app sviluppata dal colosso di Mountain View e presentata in occasione del Google I/O 2022, il cui scopo è quello di sincronizzare i dati provenienti da più applicazioni per Android dedicate al fitness e alla salute.

Sugli smartphone Pixel è possibile accedere alle impostazioni di Helath Connect seguendo il percorso Impostazioni -> Sicurezza e privacy -> Privacy -> Connessione salute, mentre sui dispositivi più datati compatibili dotati di versioni di Android precedenti (da Android 13) è disponibile come applicazione scaricabile dal Google Play Store.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, nel mese di settembre, fossero stati individuati alcuni indizi inerenti ad una futura novità per Health Connect, ovvero la possibilità di effettuare il backup e il ripristino dei dati, operazioni finora non possibili. Recentemente però, il colosso di Mountain View ha finalmente introdotto questa possibilità per tutti gli utenti.

Health Connect può finalmente eseguire backup e ripristino dei dati di salute e fitness

Grazie alla novità di cui parliamo oggi è finalmente possibile, cambiando smartphone, trasferire sul nuovo dispositivo tutti i dati su fitness e salute archiviati con Health Connect. Finora tutto ciò non era possibile a causa della natura dei dati raccolti dall’app, considerando la sensibilità di questi ultimi Google aveva infatti inizialmente sviluppato Health Connect come strumento privato, non permettendo ad esempio il caricamento dei dati raccolti in cloud, né consentendo l’accesso ad applicazioni terze che non avessero ricevuto espressamente il consenso da parte dell’utente.

Per ovviare a tutto ciò e quindi all’impossibilità di trasferire o salvare i file, Google ha implementato una soluzione di backup nativa in Health Connect che consente di esportare i dati sulla salute e il fitness in modo sicuro e protetto sul provider di archiviazione cloud scelto dall’utente.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sotto, il nuovo menù Backup e ripristino permette di abilitare le esportazioni programmate dei dati Health Connect su Google Drive o altri provider di archiviazione cloud, consentendo al contempo di programmare queste esportazioni in modo che avvengano su base giornaliera, settimanale o mensile.

Al momento sembra che le esportazioni dei dati restituiscano sempre file .ZIP vuoti, probabilmente a causa di un bug di gioventù che Google potrebbe risolvere a breve.

La novità in questione dovrebbe essere stata distribuita con un recente aggiornamento dei Google Play Services su tutti i dispositivi idonei equipaggiati con Android 14 e versioni successive, ma anche l’ultima versione dell’app Health Connect disponibile sul Play Store per dispositivi con Android 9 o versioni successive (2024.10.17.00.release) sembra avere questa funzionalità.