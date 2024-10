Google ha introdotto l’app Benessere Digitale per aiutare le persone usare i loro smartphone in modo più consapevole, ma tra app di streaming, social, giochi e altro è sempre più difficile evitare distrazioni.

In quest’ottica Google potrebbe presto aggiungere una funzionalità che potrebbe avvisare l’utente quando sta passando troppo tempo su una o più app specifiche.

Google prova a rendere più efficace l’app Benessere Digitale

Il codice della versione beta 1.19.688167517 dell’app Benessere Digitale include diverse stringhe che fanno riferimento a una nuova funzionalità chiamata “Mindful Nudge reminder”.

Tuttavia Google a volte utilizza anche il termine “Reminders”, quindi il nome della funzionalità potrebbe non essere ancora stato definito.

In ogni caso è probabile che per questi promemoria ci sarà una sezione dedicata, dove sarà possibile abilitarli per app specifiche, ma il numero di app per le quali sarà possibile abilitare i promemoria sembra essere limitato.

Quando i promemoria sono abilitati è probabile che gli utenti riceveranno avvisi o solleciti che dovrebbero aiutarli a rendersi conto dell’utilizzo troppo prolungato di determinate app, inoltre potrebbero toccare il promemoria per maggiori informazioni o scegliere di non mostrarlo più per quell’app. Ecco come potrebbe presentarsi la funzionalità.

Nel codice dell’app ci sono anche stringhe simili che fanno riferimento a “v2”, le quali potrebbero indicare che un set di queste stringhe è riservato ai dispositivi Google Pixel, mentre l’altro potrebbe essere destinato ad altri dispositivi Android forniti con l’app Benessere Digitale preinstallata.

Il benessere digitale di Google sta limitando l’utilizzo prolungato delle app in modo meno rigido rispetto a quanto accade sugli iPhone, ma offre altri strumenti come il tempo di utilizzo e la modalità Focus per chi desidera impostare limiti più rigidi per le app su Android.

La possibilità di selezionare le app per cui mostrare un promemoria quando si supera una determinato tempo di utilizzo non è attualmente attiva nell’app Benessere Digitale, ma potrebbe diventare disponibile a breve.