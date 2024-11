Google Foto, l’app che funge da galleria predefinita per gli smartphone dell’azienda ma che viene al contempo utilizzata anche dagli utenti in possesso di dispositivi differenti, sta ricevendo diverse attenzioni da parte del colosso di Mountain View negli ultimi tempi, i team di sviluppatori assegnati al progetto infatti sono al lavoro per implementare tuta una serie di migliorie e nuove funzioni.

Tanto per fare qualche esempio, nelle ultime settimane abbiamo visto come sia in lavorazione una nuova barra degli strumenti mobile per gli album, come siano in test alcune modifiche per l’interfaccia di condivisione dei Ricordi, come funziona Ask Photos e come sia stata resa disponibile per alcuni utenti, come sia possibile effettuare una ricerca cliccando due volte la relativa scheda in basso, come in futuro l’app potrebbe etichettare le immagini generate o modificate dall’IA, come siano in arrivo novità per Timeline, Ultra HDR e lettore video, come il software potrebbe consentire di migliorare le foto appena prima di inviarle, come sia stato introdotto il backup automatico delle cartelle dal web, come la condivisione delle immagini potrebbe diventare più semplice, o ancora come Google stia riprogettando l’interfaccia di condivisione delle immagini.

Oggi invece vediamo insieme come l’ultimo aggiornamento di Google Foto, che porta il software alla versione 7.7, abbia introdotto una piccola ma gradita modifica estetica all’interfaccia dell’app, nello specifico alla barra di stato superiore.

Google Foto riceve una barra di stato semitrasparente

Da qualche tempo il colosso di Mountain View ha implementato una barra di stato trasparente in Google Foto, questo accorgimento però in alcune occasioni può impedire la visualizzazione delle indicazioni riportate su questa barra da parte dell’utente. Con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione, Google ha reso la barra di stato semitrasparente, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Grazie all’ultimo update, la barra di stato di Google Foto si presenta ora con un aspetto traslucido, permettendo all’utente una migliore visione delle informazioni riportate, presentando un contrasto decisamente più gradevole rispetto a quanto visualizzato in precedenza.

Come già detto la modifica in questione è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento dell’app disponibile tramite lo store dell’azienda, qualora voleste controllare l’eventuale presenza dell’update per il vostro dispositivo vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.