Nonostante l’enorme successo a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, introducendo modifiche grafiche e nuove funzionalità che possano nel complesso offrire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

E nelle scorse ore di una piccola novità si è occupato Adam Mosseri, che attravero il suo account ufficiale su Instagram ha annunciato una modifica che dovrebbe risultare particolarmente gradita sia ai creatori di contenuti che ai normali utenti del popolare social network.

Instagram apporta una piccola modifica per i video

Fino a questo momento poteva capitare che all’apertura di Instagram un video già caricato venisse sostituito da uno nuovo, divenendo pertanto non più raggiungibile e con il rischio di non essere mai più visto.

Ebbene, Mosseri ha spiegato che ciò non capiterà più: l’app del popolare social network, infatti, da oggi aspetterà che gli utenti scorrano per mostrare loro nuovi contenuti.

Tale comportamento, che internamente il team di Instagram chiama “rug pull“, non era soltanto un bug ma una funzionalità effettivamente voluta, ciò in quanto l’app stava cercando di caricare nuovi contenuti e ci stava mettendo un po’ e, pertanto, veniva mostrato qualcosa che era già stato caricato nel frattempo, cosa che è ritenuta generalmente positiva per l’interazione.

Tuttavia, ha precisato Mosseri, questo comportamento per gli utenti può risultare “davvero fastidioso” e per tale motivo il team di Instagram ha deciso di non proporlo più.

Mosseri ha concluso che il social network ha subito un piccolo calo di coinvolgimento per questo comportamento e la nuova esperienza è decisamente migliore per coloro che utilizzano l’applicazione.