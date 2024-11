Continuano le offerte del Black Friday di Xiaomi tramite lo shop online ufficiale: quest’oggi vi parliamo in particolare di un nuovo coupon dedicato al Singles’ Day, una ricorrenza festeggiata soprattutto nei Paesi asiatici e spesso associata a varie promozioni. Vediamo come associare l’iniziativa alle proposte del Road to Xiaomi Black Friday 2024 in modo da sommarne i vantaggi.

Singles’ Day + Black Friday con questo nuovo coupon Xiaomi

Come abbiamo visto, in questi giorni sono attive le prime offerte del Black Friday di Xiaomi, con sconti su tantissimi smartphone Android (anche dei brand Redmi e POCO), ma anche su tablet Android, smartwatch, cuffie wireless e altri prodotti dell’ecosistema. I ribassi sono disponibili fino al 18 novembre 2024 e prevedono uno sconto variabile in base all’importo minimo speso: 10 euro con 99 euro di spesa, 20 euro con 199 euro di spesa e 30 euro con 299 euro di spesa. Questi sconti possono essere combinati con altri a disposizione sul sito.

In più prosegue la promozione “Più mi piace, più sconti” per sconti extra; mettendo “Mi piace” ai propri dispositivi preferiti, è possibile far scendere ulteriormente il prezzo di vendita: più mi piace riceverà il prodotto, maggiore sarà lo sconto. Tutto questo senza dimenticare gli sconti flash, validi per 24 ore e proposti ciclicamente.

Quest’oggi Xiaomi lancia un nuovo coupon che è possibile andare a sommare ad altre (non tutte) le iniziative del Black Friday: si tratta del coupon 10OFFDOUBLE11, riscattabile da subito sull’account Xiaomi, ma utilizzabile esclusivamente l’11 novembre 2024 (dalla mezzanotte fino alle 23:59). Sarà valido su tutti i prodotti (smartphone, tablet, wearable, TV, etc. etc.), con due sole eccezioni (Redmi Note 13 6-128 GB e POCO X6 Pro 8-256 GB), e consentirà di ottenere un extra sconto del 10% (fino a un massimo di 200 euro).

Come detto, è già possibile riscattarlo e aggiungerlo all’account fin da ora: basta effettuare il login, recarsi nella sezione de “Il mio account” dedicata ai “Coupon” e digitare 10OFFDOUBLE11. Il sito avviserà della possibilità di sfruttarlo solo l’11 novembre 2024: quel giorno sarà sufficiente tornare nella sezione e premere “Usalo ora” per ottenere un extra sconto del 10% sugli acquisti.

Per conoscere tutte le offerte Xiaomi attive in questo momento su mi.com potete seguire il link qui in basso.

