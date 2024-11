Nelle scorse settimane, OPPO ha svelato la nuova gamma OPPO Find X8 destinata a diventare un punto di riferimento del mercato in Cina, con l’obiettivo, però, di ritagliarsi uno spazio di primo piano anche sul mercato globale. Uno dei focus della nuova gamma OPPO (e dell’attività di sviluppo dell’azienda) è rappresentata da comparto fotografico.

La conferma in tal senso arriva a Paris Photo 2024 dove OPPO ha presentato la sua imaging proposition, “Capture the Beauty of Life with Ease”. L’azienda ha organizzato una tavola rotonda per dare un’anteprima delle novità nel settore dell’imaging introdotte con la serie Find X8.

OPPO Find X8: un salto di qualità nell’imaging

Joy Cheng, Director of Imaging Products di OPPO, ha così descritto gli obiettivi dell’azienda per quanto riguarda l’imaging: “La nostra proposition legata all’imaging, ‘Capture the Beauty of Life with Ease’, guida il nostro impegno nella continua innovazione nella fotografia mobile, permettendo agli utenti di catturare i momenti straordinari della vita senza complessità tecniche”.

Una delle caratteristiche principali della serie Find X8 è rappresentata dai ritratti, con l’obiettivo di migliorare la resa dei ritratti naturali sfruttando il concetto “Atmospheric Environmental Portrait” e rendendo l’esperienza di scatto semplice e accessibile a tutti. In particolare, evidenzia Cheng, la serie Find X8 “eccelle nella cattura dei dettagli di illuminazione, mettendo in risalto in modo naturale le sfumature di luce e ombra, i contorni sottili e le texture per creare un’atmosfera unica che racconta la storia dietro ogni immagine“.

Per portare avanti i suoi obiettivi, OPPO ha sviluppato la nuova modalità Snap pensata per catturare ritratti dinamici in modo istantaneo e senza perdita di qualità, a differenza di quanto avviene con le tradizionali “Modalità Action” che tendono a scendere a troppi compromessi sulla qualità. Secondo OPPO, questa modalità è in grado di riconoscere i soggetti in movimento e adattare i parametri di scatto, in modo istantaneo, per massimizzare la resa. A questa modalità di affianca la funzione Livephoto, già introdotta con la serie Reno 12.

Gli obiettivi sono chiari: per il prossimo futuro, infatti, OPPO ha l’intenzione di rafforzare la sua posizione sul mercato con un focus sul comparto fotografico che oggi rappresenta un vero e proprio banco di prova per i produttori. I nuovi Find X8 fissano target molto ambiziosi in tal senso. Ricordiamo, in particolare, che il modello Pro punta a raggiungere il top del mercato dei camera phone con il suo comparto fotografico composto da quattro sensori posteriori (50 MP principale + 50 MP UW + 50 MP periscopio 3x + 50 MP periscopio 6x) che, almeno sulla carta offre la giusta combinazione tra versatilità e qualità per garantire il massimo delle prestazioni.

Le innovazioni di OPPO nell’imaging

OPPO punta, quindi, a rafforzare il suo ruolo di azienda leader nel settore dell’imaging mobile, dopo aver introdotto diverse innovazioni nel corso degli ultimi anni. Nel 2017, ad esempio, con Find 7 ci fu l’introduzione della tecnologia pixel-shifting a cui seguì, nel 2019, l’introduzione del primo teleobiettivo periscopico su smartphone. Successivamente, nel 2020, venne lanciato il sistema di messa a fuoco omnidirezionale a pieno pixel con il Finx X2. Con la serie X3, nel 2021, OPPO è stata pioniera del concetto di “10-bit Full-Path Color Management” e del “Color Flagship”. Nel 2022, invece, sono arrivati gli stabilizzatori dual-OIS. Dal 2023 è disponibile il sistema HyperTone Camera, ulteriormente migliorato con i Find X8, per rendere ancora più prcisa la resa cromatica degli scatti.