Lo scorso mese di giugno, Motorola ha presentato al mondo i suoi attuali smartphone pieghevoli di riferimento, ovvero Razr 50 e Razr 50 Ultra, e adesso si vanno intensificando le voci su due modelli derivati da questi: Motorola Razr 50s e Motorola Razr 50s Ultra. In questa sede, ci occuperemo del secondo, che proprio in queste ore è stato protagonista dei primi avvistamenti sulle piattaforme di certificazione, regalandoci un primo assaggio del suo design e della sua dotazione tecnica.

Motorola Razr 50s Ultra: il design non viene stravolto

Come si anticipava, Motorola Razr 50s Ultra è appena stato avvistato su due piattaforme di certificazione, vale a dire Wireless Power Consortium e SGS Fimko Testing & Certification Services. Identificato con il model number XT2451-6, Razr 50s Ultra sembra presentare un design molto simile a quello del Razr 50 Ultra che abbiamo già visto all’opera: il frame conserva un’evidente stondatura, il display esterno è ampio e occupa la quasi totalità della metà superiore della back cover, con ritagli separati per fotocamere posteriori e flash LED.

Il display principale mantiene le cornici sottili già viste sulla serie Razr 50, con annesso foro per la fotocamera anteriore. Come si può vedere dalle immagini, il tasto di accensione e quelli per il volume sono sul lato destro, il vano SIM su quello sinistro, mentre inferiormente trovano posto la porta USB-C, il microfono e la griglia dello speaker. La cover posteriore presenta una finitura in pelle e ospita l’iconico logo della casa alata e il branding Razr.

Dettagli tecnici e varianti

Dal Wireless Power Consortium si apprende che Motorola Razr 50s Ultra sarà dotato di ricarica wireless fino a 15 W — esattamente come Razr 50 Ultra, che arriva fino a 45 W in modalità cablata, contro i 30 W di Razr 50. SGS Fimko Testing & Certification Services conferma anche le informazioni sulla ricarica via cavo, riportando precisamente 44 W (“11V 4A”) alla voce “Technical data”; la stessa piattaforma segnala l’esistenza di ben sei varianti dello stesso modello con model number da XT2451-1 a XT2451-6.

Ricordiamo che Razr 50s Ultra era già stato avvistato su Geekbench con punteggi pari a circa 1.000 e 3.000 rispettivamente in single-core e multi-core, che avevano indotto ad identificare in via ipotetica il chipset integrato col MediaTek Dimensity 7300X.

Chiudiamo con una conferma praticamente ufficiale proveniente dal sito del produttore per il mercato statunitense. Posta la premessa che negli USA Razr 50 Ultra è stato commercializzato col nome Razr (2024), adesso nella sezione dedicata alla compatibilità cogli apparecchi acustici compare anche un inedito Razr+ (2024) — altro probabile rebrand per quel mercato — associato ai model number XT2451-1 e XT2451-2.

Tutti questi avvistamenti portano a presumere che il lancio ufficiale di Motorola Razr 50s Ultra (e Motorola Razr 50s) sia ormai imminente.