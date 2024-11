Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare social network, introducendo nuove funzionalità che possano rendere l’esperienza offerta agli utenti sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore Adam Mosseri ha pubblicato un nuovo reel sul suo account personale con il quale annuncia l’introduzione di una novità che riguarda i messaggi diretti e che è stata pensata per i creatori di contenuti, le aziende e gli influencer, ossia coloro che sono soliti ricevere numerosi messaggi.

Arriva una nuova comoda funzione su Instagram

In virtù di questo aggiornamento, i creatori di contenuti potranno fare affidamento su un aiuto per tenere sotto controllo i loro messaggi, ordinandoli e filtrandoli in base al tipo di account dei mittenti.

Allo stato attuale Instagram ordina i messaggi ricevuti da account sconosciuti nella sezione dedicata alle richieste e, nel caso di centinaia di messaggi ricevuti da influencer e creatori ogni giorno, tale sezione può diventare piuttosto caotica ed è qui che entra in gioco la nuova funzionalità che consente di mettere ordine e filtrare.

Accedendo a questa sezione, gli utenti vedranno una nuova opzione in sovrapposizione per ordinare e filtrare i messaggi e, toccandola, potranno accedere ad un menu contestuale con varie opzioni (ordinando i messaggi in arrivo in base alla data e al numero di follower del mittente e filtrando le richieste in base a fattori come account verificato, attività commerciale, account di creatore e abbonati).

Inoltre, Mosseri ha annunciato che è stata aggiunta anche una nuova scheda Story Replies alla posta in arrivo dei messaggi diretti, ciò per consentire ai creatori di contenuti di controllare immediatamente tutte le risposte a una particolare storia in un unico posto e di interagire con i follower in tempo reale.

Mosseri ci ha tenuto a precisare che entrambe tali novità sono state implementate su richiesta di tanti creatori.