Microsoft continua a migliorare l’integrazione tra Android e Windows con una nuova funzionalità che permette di accedere ai file degli smartphone Android direttamente all’interno del File Manager di Windows. Ora i possessori di un computer Windows possono infatti navigare tranquillamente nei contenuti del proprio smartphone Android senza bisogno di cavi o passaggi aggiuntivi, offrendo un’esperienza più simile a quella tra i dispositivi Apple.

Accesso diretto ai file Galaxy su File Manager: come funziona

Questa integrazione è stata rilevata su dispositivi come Galaxy S23 Ultra, che compare nella barra laterale sinistra dell’app File Manager su PC Windows 10 e Windows 11, consentendo di visualizzare i contenuti del telefono senza passare per l’app Windows Phone Link. L’unico requisito per l’uso di questa nuova funzione è l’aggiornamento dell’app Cross Device Experience Host all’ultima versione, disponibile su Windows.

Una volta abilitata, la funzione consente di tagliare, copiare, incollare, rinominare, spostare ed eliminare i file del proprio dispositivo Android direttamente dal File Manager di Windows, senza dover stabilire un collegamento fisico tramite cavo USB. L’accesso avviene in modalità wireless, sfruttando la connessione Bluetooth e la stessa rete locale.

Fino a poco tempo fa, l’accesso ai file dei dispositivi Android sui computer Windows era limitato alle funzionalità dell’app Windows Phone Link, ma ora l’integrazione tra Windows e Android diventa ancora più semplice e immediata. Questa funzionalità rappresenta un ulteriore passo verso un sistema Android più integrato su piattaforme diverse, avvicinandosi all’ecosistema omogeneo e connesso tipico di Apple.