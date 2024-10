Nelle scorse ore il team di POCO ha annunciato un’importante novità che riguarda i siti Web di questo produttore, per i quali ha in programma la chiusura il 31 dicembre 2024.

Ma il brand non sta scomparendo, in quanto alla base di tale decisione vi è una sorta di riorganizzazione (il produttore sostiene che è stata presa in modo da poter “offrire una gamma di prodotti più ampia e maggiori servizi a tutti gli appassionati del marchio”).

POCO ha deciso di chiudere tutti i suoi siti Web

Alla chiusura dei vari siti globale e locali di POCO seguirà l’apertura di un’apposita sezione dedicata a questo brand sul sito Web di Xiaomi e ciò dovrebbe garantire un’ampia visibilità ai suoi device.

Si tratta, ad ogni modo, di un annuncio un po’ sorprendente, ciò in quanto Xiaomi da sempre ci ha tenuto a mettere in risalto la distinzione tra il suo brand principale e quelli “secondari”, ossia Redmi e POCO.

Il produttore ci tiene a rassicurare i suoi utenti che per loro non vi saranno problemi particolari, in quanto continueranno a godere dei servizi clienti e post-vendita di Xiaomi. E sulla piattaforma del colosso cinese verranno migrati anche i punti fedeltà, le iniziative e le recensioni, il tutto in modo automatico.

Dopo la chiusura dei siti di POCO, eventuali visitatori verranno reindirizzati a un sito web sotto il dominio di https://www.mi.com/global/ mentre l’app POCO Store sarà abbandonata.

La transizione dai siti di POCO a quello di Xiaomi inizierà alla fine di questo mese, quando non sarà più possibile effettuare acquisti sullo store ufficiale del brand.

Potete trovare l’annuncio completo pubblicato dal team di POCO sul sito ufficiale seguendo questo link.