I Google Pixel, anche se non sempre considerati come top di gamma, offrono comunque funzioni esclusive e molto apprezzate. Una delle più amate è Now Playing, lanciata nel 2017 con il Pixel 2; questa funzione riconosce in modo automatico le canzoni che vengono riprodotte nei dintorni, senza bisogno di utilizzare app specifiche come Shazam o di prendere in mano lo smartphone, essendo che Now Playing lavora completamente in background.

Il funzionamento è piuttosto ingegnoso: i telefoni Pixel scaricano un database contenente migliaia di “impronte digitali” delle canzoni più popolari. Quando il microfono dello smartphone capta qualcosa che potrebbe essere musica, il sistema attiva un breve riconoscimento audio, confrontando il suono con le canzoni presenti nel database. Se viene trovata una corrispondenza, il nome della canzone e dell’artista appaiono automaticamente nella schermata di blocco e nelle notifiche.

Nonostante si tratti di una funzione molto amata dagli utenti, Now Playing è rimasta praticamente invariata per anni e manca di alcune rifiniture. Ora, finalmente, Google sembra pronta ad arricchire Now Playing con una novità attesa da tempo: le copertine degli album nella cronologia.

Attualmente andando in Impostazioni > Suoni e vibrazione > Now Playing è possibile vedere la cronologia delle canzoni riconosciute in ordine cronologico. Oltre a titolo e artista, ogni canzone presenta solo un’icona generica a forma di nota musicale, il che sembra strano considerando che Google possiede YouTube Music, uno dei più grandi servizi di streaming musicale. L’unica integrazione presente al momento è la possibilità di aggiungere la canzone a una playlist.

Una recente modifica nel codice di Now Playing mostra che Google sta lavorando per permettere il download delle copertine degli album, probabilmente da YouTube Music o Google Search. Questo aggiornamento consentirà di vedere non solo il titolo e l’artista, ma anche la copertina dell’album direttamente nella cronologia delle canzoni rilevate.

Per chi fosse curioso di vedere come apparirà questa novità, è già possibile farsi un’idea grazie a Ambient Music Mod, una versione modificata di Now Playing creata dallo sviluppatore Kieron Quinn. Questa mod aggiunge le copertine degli album alla cronologia, oltre a una scheda riepilogativa ispirata a una funzione di Now Playing che Google stava sviluppando lo scorso anno.