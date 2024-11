Il team di sviluppatori di Telegram lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di un aggiornamento che porta con sé tante novità.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di offrire agli utenti sempre più opzioni per personalizzare il servizio di messaggistica e godere nel complesso di un’esperienza più piacevole.

Le novità di Telegram per Android

Una delle novità più importanti di questo aggiornamento (che porta l’app alla versione 11.3) è rappresentata dalla selezione automatica della qualità di riproduzione dei video nei canali di grandi dimensioni in base alla connessione di ciascun utente, in modo da garantire un caricamento più rapido (gli utenti possono anche scegliere manualmente il livello preferito di qualità tra Alta, Media e Bassa).

In sostanza, Telegram ottimizzerà ogni video caricato e lo comprimerà in diverse qualità: chi dispone di una connessione più lenta avrà automaticamente video più compressi mentre coloro che possono contare su una connessione ad alta velocità potranno godere della massima risoluzione.

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di accelerare facilmente i video con nuovi gesti: sarà sufficiente tenere premuto sul lato destro di un video per attivare la velocità 1.5x e scorrere verso destra per aumentare la velocità fino a 2.5x, con la possibilità di tornare alla velocità normale rilasciando il dito e di toccare due volte sul lato sinistro o destro del video per saltare 10 secondi in entrambe le direzioni.

Un’altra novità di questa release di Telegram farà felici gli utenti un po’ “sbadati”: nel caso in cui ci si dovesse dimenticare di allegare una foto, un video o un file prima di inviare un messaggio, è possibile modificarlo rapidamente e aggiungere il contenuto multimediale in soli due tocchi invece di eliminarlo e inviarlo nuovamente.

Quando un messaggio viene modificato, appare un apposito timestamp che fornisce informazioni su quando è stata apportata l’ultima modifica.

Ed ancora, coloro che hanno gruppi e canali possono usare il nuovo formato #hashtag@username per hashtag che mostrano solo post e storie dalla stessa chat quando vengono toccati (per esempio, un utente toccando #travel vedrebbe i risultati di ricerca da tutto Telegram mentre con #travel@durov visualizzerebbe i risultati solo dal canale @durov).

Tra le altre novità vi sono la possibilità per i bot e le mini app di partecipare alla condivisione dei ricavi dalle Inserzioni Telegram, la possibilità per i bot di abilitare limiti di messaggi aumentati e inviare fino a 1.000 messaggi al secondo e la possibilità di toccare e tenere premuti i contatori per scoprire il numero esatto di reazioni a cuore (o stella, o zucca) che i propri post ricevono.

Potete scaricare Telegram per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: