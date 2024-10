“Galaxy” è ormai sinonimo di smartphone, non solo di Samsung, ma per il settore in generale. Ciononostante il colosso sudcoreano starebbe valutando di lanciare un nuovo brand per i suoi smartphone Android di punta.

Secondo un rapporto della pubblicazione coreana E-Today, Samsung Electronics starebbe conducendo uno studio interno volto a esplorare la possibilità di lanciare un nuovo marchio per i suoi smartphone premium. La logica alla base di questa presunta strategia sarebbe quella di separare i punti di svolta innovativi dell’azienda.

All’inizio di quest’anno Lee Young-hee di Samsung ha affermato che le persone si aspettano un nuovo nome quando c’è una svolta innovativa in un prodotto ed effettivamente un marchio diverso da “Galaxy” consentirebbe di identificare più chiaramente i dispositivi premium nella variegata gamma di smartphone Samsung.

Samsung starebbe pensando di rafforzare l’immagine premium dei suoi smartphone di punta

Probabilmente il mercato in evoluzione e la difficoltà nel competere con l’iPhone, in particolare negli Stati Uniti, sono tra i fattori che stanno spingendo Samsung a valutare una nuova opzione di branding per rafforzare l’immagine premium dei suoi smartphone di punta, al costo di abbandonare in parte un marchio iconico come “Galaxy” che l’azienda sudcoreana utilizza per tutti i suoi smartphone dal 2009.