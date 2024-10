Nel corso degli anni Samsung si è costruita una notevole fama tra i consumatori, la qualità dei dispositivi prodotti dall’azienda è riuscita a conquistare schiere di affezionati utenti che prediligono l’acquisto dei prodotti della società rispetto a quelli della concorrenza. Nel settore degli smartphone Samsung è famosa per i display implementati sui dispositivi, soprattutto di fascia alta e, in futuro, l’azienda potrebbe fare ancora meglio dal punto di vista qualitativo.

Il colosso coreano ha infatti avviato una partnership con Chemtronics, azienda sud coreana che sarà determinante nella produzione dei futuri pannelli OLED Gen 8, grazie alla costruzione di un nuovo stabilimento volto a supportare esclusivamente Samsung.

Samsung realizzerà pannelli OLED Gen 8 da 0,2 mm grazie alla collaborazione con Chemtronics

Secondo quanto riportato dai media coreani, Samsung avrebbe ufficializzato la nuova partnership con Chemtronics che inciderà i substrati OLED di ottava generazione per Samsung Display nella sua nuova fabbrica. L’accordo tra le due realtà è particolarmente dispendioso in termini di risorse economiche, basti pensare che Chemtronics ha speso finora 94,9 miliardi di won (68,7 milioni di dollari) per questo progetto, ma anche Samsung ha investito parecchio per un totale di 68,6 milioni di dollari (11,5 milioni di dollari a giugno 2023, 41,7 milioni di dollari a novembre 2023 e 15,4 milioni di dollari nell’agosto 2024).

Il capitale investito dalle due società verrà utilizzato per la progettazione e la costruzione del nuovo stabilimento di Chemtronics per l’incisione di OLED Gen 8 su larga scala, la cui cerimonia di inizio costruzione avrà luogo il 15 novembre; grazie al nuovo stabilimento Samsung otterrà i diritti esclusivi sui servizi di incisione di OLED Gen 8 del fornitore.

Il nuovo metodo di incisione per i pannelli OLED Gen 8 ridurrà lo spessore dei futuri display AMOLED Gen 8 da 0,5 mm a soli 0,2 mm, permettendo a Samsung di produrre nel prossimo futuro dispositivi di consumo ancora più sottili; il colosso coreano ovviamente non sarà l’unico a beneficiare del nuovo processo produttivo, l’azienda fornirà le componenti prodotte anche ad altre aziende come Apple, HP, Dell e altri, consentendo il futuro arrivo sul mercato di dispositivi come tablet e laptop più sottili degli attuali modelli in circolazione.

Allo stato attuale si stima che Samsung possa raggiungere una capacità produttiva di 10 milioni di pannelli OLED Gen 8 all’anno entro il 2026.