Se state cercando un robot aspirapolvere dal design ultrasottile e ricco di funzionalità smart, potrebbe essere arrivata la promozione che fa per voi: su Amazon e presso gli altri rivenditori autorizzati viene proposto Roborock Qrevo Slim in offerta con uno sconto di 300 euro rispetto al listino. Vediamo come approfittarne subito.

Roborock Qrevo Slim disponibile con uno sconto di 300 euro

Roborock Qrevo Slim è stato appena presentato ed è un robot aspirapolvere con StarSight Autonomous System: grazie al suo profilo da 8,2 mm e a questa tecnologia può spostarsi per la casa e schivare gli ostacoli senza problemi. Il sistema 3D ToF permette una visione tridimensionale dell’ambiente, pure nella aree più complicate, e grazie ai sensori e a una telecamera RGB può rilevare con precisione i contorni degli ostacoli e reagire anche ai piccoli oggetti imprevisti che si trovano sul percorso.

A bordo anche la tecnologia FlexiArm (con doppi bracci robotici) e la spazzola DuoRoller Riser pensate per fargli affrontare senza fatica qualsiasi tipo di sporco e detriti, mentre per la manutenzione entra in gioco la stazione multifunzione 8 in 1 inclusa nel prezzo. I già citati 8,2 mm di spessore lo rendono ideale per raggiungere anche gli spazi più difficili, e grazie alle avanzate capacità di localizzazione e mappatura può passare sotto divani, letti e non solo.

Qrevo Slim è dotato di due spazzole controrotanti in gomma, offre una potenza di aspirazione di 11.000 Pa ed è in grado di adattarsi automaticamente in base allo sporco: se la polvere è persistente aumenta l’aspirazione, e se le macchie sono ostinate lava con un flusso di acqua maggiore.

Il robot è compatibile con lo standard Matter, con i comandi vocali di Amazon Alexa, Google Home (e Assistant) e Siri e con quelli dell’assistente vocale intelligente integrato: basta pronunciare la hotword (“Hello Rocky”) per avviare le attività di pulizia, anche senza connessione di rete. Sul Google Play Store è disponibile la companion app Roborock, con la quale è possibile gestire le operazioni di pulizia, ma anche effettuare videochiamate per controllare gli animali domestici o visualizzare gli spostamenti.

Roborock Qrevo Slim ha un prezzo di listino di 1299 euro, con stazione multifunzione inclusa, ma fino al 7 novembre 2024 (scorte permettendo) potete acquistarlo con uno sconto di lancio di 300 euro: potete trovarlo a 999 euro sul sito ufficiale, ma anche su Amazon (con coupon da 300 euro da spuntare) e presso altri rivenditori autorizzati. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.