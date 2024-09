L’app dedicata alla navigazione sviluppata dal colosso di Mountain View, Google Maps, è una delle più utilizzate dagli utenti che necessitano delle funzioni offerte dal software, l’azienda è pienamente consapevole dell’importanza del proprio servizio ed è per questo che si prodiga costantemente nel miglioramento di quanto offerto.

A titolo di esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto come l’app abbia ricevuto una nuova funzione per informare sugli incendi boschivi, come siano state rese disponibili una serie di nuove e utili funzioni, come sia stata implementata una nuova barra inferiore, come sia stato semplificato il menù principale, come la modalità offline del servizio sia diventata disponibile su Wear OS, o ancora come siano state rinnovate alcune icone.

Quest’oggi scopriamo insieme come Google ha intenzione di migliorare ulteriormente non solo Google Maps, ma anche due altri servizi per certi versi collegati, ovvero Street View e Google Earth.

Google migliora la qualità delle immagini satellitari in Maps, ma ci sono novità anche per Street View e Google Earth

Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha annunciato che, a partire da questa settimana, Google Maps otterrà immagini satellitari più nitide e più contenuti Street View; per migliorare la qualità delle immagini in questione, anche per Google Earth, la società utilizza il suo modello AI Cloud Score+. Questo strumento è in grado di riconoscere e rimuovere nuvole, ombre di nuvole e foschia, senza però modificare altri elementi naturali come ghiaccio, neve e ombre di montagne.

L’obbiettivo del colosso di Mountain View è quello di offrire una “visione più chiara e accurata della Terra”, come potete notare dall’immagine qui sotto raffigurante i laghi Toshka in Egitto.

Oltre a ciò, Google sta lanciando uno dei più grandi aggiornamenti di Street View, che proporrà nuove immagini in oltre 80 Paesi; lo strumento verrà lanciato per la prima volta in Bosnia, Namibia, Liechtenstein e Paraguay, ma saranno rese disponibili immagini espanse in paesi come Australia, Argentina, Brasile, Costa Rica, Danimarca, Francia, Islanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Filippine, Ruanda, Serbia, Spagna, Sudafrica, Svizzera e Uruguay.

Infine, come potete notare dal video qui sopra, Google Earth sta ricevendo nuove immagini storiche (satellitari e aeree) che coprono un arco temporale di 80 anni, disponibili sia nella versione web che in quella mobile, permettendo agli utenti di fare un tuffo nel passato analizzando le differenze con l’aspetto moderno: