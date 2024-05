L’evento inaugurale di Google I/O 2024 ha chiarito da subito che Gemini sarà sempre più parte integrante dei vari prodotti e servizi di Google e tra questi non manca Google Maps.

Del resto, c’è poco da stupirsi se il colosso di Mountain View abbia deciso di puntare sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: è questo, infatti, il trend del momento nel settore mobile e le varie aziende si stanno adeguando, provando a sviluppare proprie soluzioni che possano essere uniche e facilmente identificabili.

Gemini migliorerà i servizi legati a Google Maps

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Google, gli sviluppatori che usano i servizi di Google Maps (ossa l’API Places) per le loro applicazioni potranno fare affidamento su nuovi riassunti di luoghi e aree grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Questo significa che chi userà tali applicazioni dovrebbe essere in grado di ottenere facimente informazioni utili sui luoghi che cerca, come ad esempio i ristoranti, le attrazioni turistiche o gli alberghi.

Il team di Google precisa che grazie a tale novità per le persone sarà più semplice e veloce trovare le informazioni che cercano nelle varie applicazioni e la possibilità di avere approfondimenti e riepiloghi generati dall’IA eviterà agli sviluppatori di scrivere descrizioni personalizzate dei luoghi.

Non mancheranno per gli sviluppatori delle possibilità di personalizzazione, come ad esempio la scelta tra sommari brevi (100 caratteri) o lunghi (400 caratteri).

Ed ancora, grazie all’intelligenza artificiale e al modello Gemini, gli utenti potranno visualizzare panoramiche di negozi, ristoranti e attrazioni che si trovano a pochi passi da un luogo, in modo da poterli aiutare a valutare cosa fare una volta arrivati in una determinata località.

Infine, l’intelligenza artificiale potrà essere sfruttata per consentire agli utenti di comprendere più facilmente il motivo per il quale vedono determinati risultati di ricerca includendo più contesto. Per esempio, cercando ristoranti “dog friendly“, sarà possibile visualizzare un elenco di locali pertinenti, insieme a recensioni e foto di cani nei ristoranti.

Queste funzionalità presto dovrebbero sbarcare su molte applicazioni Android.